Вся надежда на июль. Погода в Гомеле на неделю

Лето не спешит раскрывать карты. Пока за окном тепло, и даже жарко. Но уже со среды — очередное понижение температуры.





В понедельник и вторник ожидается солнечная погода. Температура воздуха прогреется до +26°С. Но уже в среду столбик термометра днем не поднимется выше +20°С, возможны осадки. Похожая картина ждет гомельчан в четверг и пятницу. Теперь вся надежда на июль.

Погода в Гомеле и области