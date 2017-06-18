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Вся надежда на июль. Погода в Гомеле на неделю

19.06.2017 11:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Лето не спешит раскрывать карты. Пока за окном тепло, и даже жарко. Но уже со среды — очередное понижение температуры.


В понедельник и вторник ожидается солнечная погода. Температура воздуха прогреется до +26°С. Но уже в среду столбик термометра днем не поднимется выше +20°С, возможны осадки. Похожая картина ждет гомельчан в четверг и пятницу. Теперь вся надежда на июль.

Погода в Гомеле и области

 
Теги: Гомель
 
 
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Уже в среду столбик термометра днем не поднимется выше 20°С, возможны осадки. Похожая картина ждет гомельчан в четверг и пятницу. Теперь вся надежда на июль.

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