В Гомельской области запретили купание в водоемах трех зон отдыха

Купание детей ограничено в двух зонах отдыха. Речь идет о городском пляже Наровли и пляже «Каскад-1» Центрального района Гомеля. Купание детей и взрослых ограничено на левобережье Припяти от автомобильного моста до русла реки Мерлявицы в Мозыре.





Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 9 по 15 июня провели обследования 379 зон рекреации. На 48 из них установлены нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, касающиеся оборудования и содержания общественных туалетов, стоянок автотранспорта, кабинок для переодевания (раздевалок), контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.

По результатам оценки зон рекреации выдано 38 рекомендаций об устранении выявленных недостатков, направлено 44 письма в местные исполнительные органы, 47 — в ведомства. Проведены лабораторные исследования 913 проб воды, 49 из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам (6 — по микробиологическим показателям, 43 — по санитарно-химическим).