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Белорусы продавали свои почки ради отдыха в Египте или скутера

19.06.2017 11:06 — Новости Общества | Tut.by  
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В 2008 году в Косово раскрыли преступную схему по продаже донорских органов. Среди жертв оказались и белорусы, сообщает телеканал СТВ.

Черные трансплантологи обещали за почку 10 тысяч долларов. Но после операции давали лишь 7, а для выплаты остального требовали привести еще одного донора.

— Мне доводилось видеть шрамы у людей, у которых забирали органы для пересадки. Так вот тот молодой человек [белорус], у которого забирали почки в Косово, он вдоль и поперек был исполосован. Вряд ли была сделана хорошо операция на должном уровне. И именно у него потом возникли проблемы со здоровьем, — рассказывает один из сотрудников главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

Видео: телеканал СТВ

Два года белорусские правоохранители вместе с коллегами из Украины и Израиля работали над этим уголовным делом. Всего три гражданина Беларуси стали жертвами черных трансплантологов. Одного прооперировали в Косово, второго — в Эквадоре, у третьего почку изъяли в Киеве.

Кто-то расплатился органом за свадьбу и две недели отдыха в Египте, кто-то за нее купил скутер и ноутбук.

— Что характерно для граждан Республики Беларусь, никто из них не являлся нищим. Они все были молодые люди, до 25 лет. Один из них был индивидуальным предпринимателем. Второй парень имел в собственности две квартиры, третий парень тоже из приличной семьи, — добавили в МВД.

 
 
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В 2008 году в Косово раскрыли преступную схему по продаже донорских органов. Среди жертв оказались и белорусы.

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