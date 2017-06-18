В воскресенье в Футбольном манеже впервые в Беларуси прошел фестиваль видеоблогеров Vidak . Взглянуть на звезд ютуба своими глазами пришли сотни минчан, в большинстве — школьники пятых-восьмых классов. Известный рекламист Юлия Ляшкевич наблюдала весь день наблюдала за хедлайнерами мероприятия и их публикой. А после описала свои мысли о новом поколении, которое готово стоять час в очереди, чтобы получить автограф известного видеоблогера.



Фестиваль видеоблогеров. Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Мне очень понравилось как одеваются дети. Очень по-разному, хотя, конечно, определенные тенденции есть. Очень много хорошего отношения к себе — вот так бы я это сформулировала.

Дети вежливы. Несмотря на большие очереди. Вежливы, позитивны и воспитаны. Это было видно и во время раздачи автографов, и в том, как они задавали вопросы видеоблогерам. Они знали, кто перед ними, они понимали, что спрашивают и не переходили границы личного, как это делали иногда ведущие.

В свою очередь блогеры уважали свою публику независимо от возраста. Никакой снисходительности, все очень честно и по-взрослому. Практически никакого мата и двусмысленностей.



Юлия Ляшкевич и видеоблогер Влад Бумага

Блогеры очень много говорили о важности образования. Блогер из Ачинска-Сочи-Питера (в разное время) рассказывал, как обрадовавшись первым деньгам, бросил институт, уехал в Тибет — это же было круто, такое в его городе мало кто себе позволял. И что он очень жалеет об этом, потому что должна быть база, основа. Говорили о том, что успех приходит в результате учения, знаний и кропотливого труда. Что мгновенного результата не бывает. Что приходится, как правило, работать три-четыре года, чтобы добиться результата. Что рассчитывать на легкие лайки добытые трэшом не стоит, рекламодатели на трэш не пойдут. А надеяться собрать аудиторию на трэше, а потом сменить формат, не стоит. Вы собрали именно ту публику, что хотела трэш. Что не стоит думать только о карьере блогера. Это, как выразились они, как в 60-е все хотели стать космонавтами. Учитесь, заводите свое дело, делайте его успешными и тогда вы будете стоять такие крутые, а вокруг вас будут сновать очередные блогеры, вроде нас.

Очень много говорили про ютуб и ничего про соцсети (хотя возможно их не спрашивали)

Подчеркивали что блогеры модны сейчас, будущее за теми, кто угадает что выстрелит через пару лет, как с биткоинами.

Они уважительно относятся к деньгам, статусность для них определяют не бренды, часы и машины, а последующее развитие. Хорошо говорят о подержавших их родителях, которых они сами поддерживают теперь (это само собой разумеющееся для них). Спокойно говорят о рекламе, о границах допустимого в этой рекламе. Уважают труд друг друг. Когда одной команде сказали, что жанр «вызов» сложнее жанра «комментирования», тут же встали на защиту другого блогера, объясняя, что подборка контента, написание сценария — это тоже труд.

Много и часто звучало мысль о важности понимать, для чего и как ты делаешь. Нужно, конечно, думать об инструментах повышения лайков и просмотров, но если это самоцель — это не круто.

Вообще они очень сильно поразили меня тем, что очень хорошо понимают, что все это ненадолго, что все не будет идти само собой, что каждый день — это вызов. Видно, что они рефлексируют, думают, что у них есть много мыслей о своей деятельности, что им хочется поговорить об этом.

Им не кажется, что они круче всех что, потому что у них миллион подписчиков. Они сами хорошо знают цену этому успеху. И призрачность этого успеха.



Влад Бумага (справа) на свой день рождения собрал тысячи подростков в ТЦ «Галерея». Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

И ещё чуть чуть. Детям и подросткам катастрофически не хватает медиаресурса о них и для них. Чтобы с ними нормально говорили на их языке про проблемы кожи, первую любовь, бонстики, политику, выборы.

Когда блогера из России спросили что он думает про Беларусь, он ответил, что вот в чем преуспела сильная мощная Россия, так это в рассказе о том, какие все другие страны плохие. Что государства имеют проблемы — и наше и ваше, а люди везде хорошие. Он же выдал большой гневный спич о том, как бездарно государство тратит налоги: наши и наших родителей. И публике это был интересно. Да-да, у них есть своя точка зрения — и про историю, и про Трампа и про сталинские репрессии, и про приход в школу к девяти . И они хотят узнать что было на концерте группы Hollywood Undead. Концерт был в Минске. И думаю, лайки с репортажа о нем собрал тот, кто догадался нажать кнопку и провести стрим