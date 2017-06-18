Туалет на новой набережной Свислочи заработал почти на месяц раньше озвученного срока

Общественный туалет на новой набережной Свислочи заработал 8 июня. Это почти на месяц раньше предполагаемого срока.



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Напомним, новую набережную открыли в начале мая, но туалет там не работал и в июне. Дело в том, что заказчик реконструкции набережной «Гордорстрой» на тот момент не передал новый туалет на баланс предприятию «МАФ». Об этом TUT.BY 6 июня рассказывала замдиректора «МАФ» Людмила Гриневич. Она предполагала, что в лучшем случае туалет откроется к 3 июля.



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Но он заработал через два дня после публикации — 8 июня. Он открыт с 9 утра до 21 часа и стоит 50 копеек. Для ветеранов Великой Отечественной и инвалидов 1 и 2 групп — бесплатно. Отметим, что за пару минут нашего нахождения возле туалета, туда зашло несколько клиентов.

«50 копеек — это одна пятая часть средств, которые расходуются на содержание этих объектов из бюджета города», — рассказывала раньше Гриневич.