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Туалет на новой набережной Свислочи заработал почти на месяц раньше озвученного срока

19.06.2017 11:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Общественный туалет на новой набережной Свислочи заработал 8 июня. Это почти на месяц раньше предполагаемого срока.


Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Напомним, новую набережную открыли в начале мая, но туалет там не работал и в июне. Дело в том, что заказчик реконструкции набережной «Гордорстрой» на тот момент не передал новый туалет на баланс предприятию «МАФ». Об этом TUT.BY 6 июня рассказывала замдиректора «МАФ» Людмила Гриневич. Она предполагала, что в лучшем случае туалет откроется к 3 июля.


Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Но он заработал через два дня после публикации — 8 июня. Он открыт с 9 утра до 21 часа и стоит 50 копеек. Для ветеранов Великой Отечественной и инвалидов 1 и 2 групп — бесплатно. Отметим, что за пару минут нашего нахождения возле туалета, туда зашло несколько клиентов.

«50 копеек — это одна пятая часть средств, которые расходуются на содержание этих объектов из бюджета города», — рассказывала раньше Гриневич.

 
 
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