Девять дней врачи боролись за жизнь гомельчанки, но спасти ее им так и не удалось. 18 июня женщина умерла. Об этом БЕЛТА сообщил главный врач Гомельской городской клинической больницы № 1 Олег Ядренцев.





Напомним , 9 июня, около 7.30, на проходной фабрики «Коминтерн» работница предприятия совершила попытку самосожжения. По словам очевидцев, женщина появилась на работе уже облитая легковоспламеняющейся жидкостью. На проходной она нажала на клапан зажигалки, ее одежда сразу же загорелась. Рядом находились рабочие подрядной организации, которые занимались ремонтом турникета. Один из них набросил на женщину покрывало и сбил пламя. С ожогами более 50% тела пострадавшую доставили в больницу.

— Женщина работала уборщицей в экспериментальном цеху. О пострадавшей сложились только самые хорошие впечатления: всегда активная, добросовестная, приветливая, неконфликтная. Коллеги могут сказать о ней только доброе. Зарплата у работницы была достойная, в цехе созданы отличные условия для труда. Однако коллеги говорили, в последнее время у женщины отмечались некоторые проблемы с психикой, — прокомментировал случившееся генеральный директор «Коминтерна» Петр Афонченко для газеты « Гомельская правда ».

Родственники женщины в интервью корреспонденту Naviny.by рассказали , что на учете в психиатрической больнице она не состояла. Проблемы пострадавшей были связаны с оформлением пенсии и с тем, что на предприятии у нее забрали полставки (раньше женщина работала на полторы ставки). По словам родственников, из-за этого она имела проблемы со сном.