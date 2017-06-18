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В больнице умерла гомельчанка, которая подожгла себя на проходной фабрики "Коминтерн"
19.06.2017 11:50 — Новости Общества | Tut.by
Девять дней врачи боролись за жизнь гомельчанки, но спасти ее им так и не удалось. 18 июня женщина умерла. Об этом БЕЛТА
— Женщина работала уборщицей в экспериментальном цеху. О пострадавшей сложились только самые хорошие впечатления: всегда активная, добросовестная, приветливая, неконфликтная. Коллеги могут сказать о ней только доброе. Зарплата у работницы была достойная, в цехе созданы отличные условия для труда. Однако коллеги говорили, в последнее время у женщины отмечались некоторые проблемы с психикой, — прокомментировал случившееся генеральный директор «Коминтерна» Петр Афонченко для газеты «
Родственники женщины в интервью корреспонденту Naviny.by
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Девять дней врачи боролись за жизнь гомельчанки, но спасти ее им так и не удалось. 18 июня женщина умерла.
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