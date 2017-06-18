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Передавал заключенным гаджеты, валюту, алкоголь. В Шклове за взятки осудили сотрудника тюрьмы
19.06.2017 11:48 — Новости Общества | Tut.by
В Шклове за взяточничество осудили сотрудника тюрьмы. Он помогал заключенным получать запрещенные передачи, за что получал деньги и материальные ценности, пишет
Шкловчанин работал на должности начальника отряда отдела исправительного учреждения. С января по ноябрь 2015 года он передавал заключенным запрещенные передачи. Причем действовал старший лейтенант не только по просьбам заключенных, но и по собственной инициативе.
Начальник отряда передавал мобильные телефоны, планшетные компьютеры, плееры, гарнитуру к ним, SIM-карты, карты памяти, туалетную воду, валюту, алкоголь и медикаменты. За это получал от заключенных, их родственников и их знакомых деньги и материальные ценности.
Суд Шкловского района признал сотрудника тюрьмы виновным во взяточничестве, превышении власти и приговорил к 7 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Осужденного также лишили звания старшего лейтенанта внутренней службы.
Приговор вступил в законную силу.
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Шкловчанина приговорили к 7 годам колонии и лишили звания.
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