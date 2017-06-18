Передавал заключенным гаджеты, валюту, алкоголь. В Шклове за взятки осудили сотрудника тюрьмы

В Шклове за взяточничество осудили сотрудника тюрьмы. Он помогал заключенным получать запрещенные передачи, за что получал деньги и материальные ценности, пишет 6tv.by .





Шкловчанин работал на должности начальника отряда отдела исправительного учреждения. С января по ноябрь 2015 года он передавал заключенным запрещенные передачи. Причем действовал старший лейтенант не только по просьбам заключенных, но и по собственной инициативе.

Начальник отряда передавал мобильные телефоны, планшетные компьютеры, плееры, гарнитуру к ним, SIM-карты, карты памяти, туалетную воду, валюту, алкоголь и медикаменты. За это получал от заключенных, их родственников и их знакомых деньги и материальные ценности.

Суд Шкловского района признал сотрудника тюрьмы виновным во взяточничестве, превышении власти и приговорил к 7 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Осужденного также лишили звания старшего лейтенанта внутренней службы.

Приговор вступил в законную силу.