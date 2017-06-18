Зачем ехать в Иран и другие советы путешественникам

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Фестиваль путешествий "Самоход" пройдет в Минске 23-24 июня. Бесплатно путешественники со стажем поделятся с новичками историями о приключениях в дороге и навыками, как справиться со сложностями в пути. Sputnik расскажет про самые интересные события фестиваля.

В пятницу, 23 июня, в культурном центре "Корпус" разместится "Живая библиотека". В роли книг выступят люди, которые расскажут каждый свою историю. В данном случае — историю из путешествия. А в 18:20 свою историю расскажет Леонид Пашковский, которые посетил Иран. На фестивале можно будет посмотреть несколько серий фильма, которые путешественник снял в поездке.

"Леонид снял мини-сериал о захватывающих путешествиях в самые неуютные места планеты. Он проехался по забытым городам Ирана, Пакистана и Индии, куда никогда не ступала нога обычного туриста", — рассказали организаторы фестиваля.

Первый день закончится с бразильским темпераментом. Во дворике "Корпуса" все будет по-бразильски — капоэйра, форро, макулеле, самба, батукада, DJ Gata.

"С жарким вайбом тропиков, легкостью и беспечностью. Танцуй, играй и живи", — рекомендуют организаторы.

На следующий день, 24 июня, можно будет обсудить горячую тему — как привлечь туристов в Беларусь и поможет ли в этом только изменения в визовом режиме.

"Вместе с экспертами, представителями государства и туристического бизнеса обсудим способы развития туризма в Беларусь. Насколько поток туристов вырастет с отменой виз и что нужно сделать, чтобы туристы хотели возвращаться в нашу страну", — рекламируют организаторы фестиваля.

Весь день можно будет слушать лекции о разных странах от путешественников, там побывавших. Сергей и Юля Голубевы расскажут, как путешествовать по Латинской Америке и сделать свое путешествие бюджетным и интересным. Евгений Отцецкий расскажет про трудности, с который сталкивается фотограф в путешествии, поделится опытом, как снимать на улице в разных уголках мира и сохранить камеру целой. Путешественник Верасень расскажет про страну, которая совсем недавно распахнула двери для туристов, при этом там блокируют интернет и царят законы Шариата — снова Иран. Ульяна Кузьмич расскажет, как путешествовать по дорогим странам, если ты еще не миллионер.

На фестивале поделятся знаниями, как путешествовать с детьми и какие направления для такой поездки оптимальны. А создатели сайта Vandrouki.by расскажут, почему самолеты иногда бывают дешевле автостопа и как пересекать океаны, не разорившись. В конце лекции они выдадут одного смельчака в путешествие с билетом в один конец.