Молодой человек, который разбился в Соснах, не был профессиональным роупджампером. По словам организатора одной из команд роупджамперов, на прыжок он пришел по подарочному сертификату.



Фото: прислано очевидцем

В воскресенье в поселке Сосны в результате прыжка с площадки трубы котельной, расположенной на высоте 70 метров, погиб молодой человек 1990 года рождения. Как сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова, около 16 часов роупджампер упал на землю на глазах у очевидцев.

Труба, с которой прыгали роупджамперы, находится на территории завода Радиан, здесь арендуют площади несколько компаний. В воскресенье кроме сторожей из сотрудников здесь никого не было. Территория открытая, заходить сюда мог каждый. Но после ЧП ее закрыли.

Продавец Татьяна рассказывает, что прыгать здесь начали давно.

— Там все было серьезно, прыгали со страховкой, как правило, приезжали в выходные. Однажды мы насчитали около 30 прыжков.

На КПП говорят, что прыжки организовывали не регулярно — иногда раз в месяц, иногда раз в два месяца. В интернете можно найти видео , рекламирующее эти прыжки (см. ниже)

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Прыжок организовывала команда Rj team Crank. Сейчас ее группа в ВКонтакте закрыта.

— В Минске всего человек пять, которые организовывают такие прыжки, — говорит организатор одной из команд роупджамперов. — Руководитель этой команды занимается роупджампингом уже лет семь. Сегодня эти ребята одни из самых опытных в городе. У них открыто ИП на проведение таких развлечений. И уже года два они арендуют эту трубу. Важно понимать, что у них все официально. Это не просто собрались ребята и начали прыгать.

Со словам собеседника, прыжки с трубы в Соснах Rj team Crank организует уже два года. Прыгают три раза в неделю. Любители экстрима приходят к ним либо сами, либо по подарочным сертификатам. И до этого случая все было спокойно.

— Погибший парень пришел по сертификату, — продолжает организатор. — Несмотря на случившееся, я не на секунду не сомневаюсь в профессионализме Rj team Crank. За такое время работы в Соснах у них уже исключены любые непонятные ситуации и неисправности. В воскресенье, видимо, что-то пошло не так.

Как профессионал, говорит экстремал, он может догадываться, что произошло. Но раньше следователей, озвучивать эту версию не хочет.

— Все это не значит, что на роупджампинге стоит ставить крест, — делится размышлениями собеседник. — На дорогах тоже каждый день случаются аварии, но люди все равно продолжают ездить.

Организатор прыжка, во время которого погиб молодой человек, задержан, с ним работают следователи.