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"Прыгать пришел по подарочному сертификату". Подробности гибели роупджампера в Соснах
19.06.2017 12:36 — Новости Общества | Tut.by
Молодой человек, который разбился в Соснах, не был профессиональным роупджампером. По словам организатора одной из команд роупджамперов, на прыжок он пришел по подарочному сертификату.
В воскресенье в поселке Сосны в результате прыжка с площадки трубы котельной, расположенной на высоте 70 метров,
Труба, с которой прыгали роупджамперы, находится на территории завода Радиан, здесь арендуют площади несколько компаний. В воскресенье кроме сторожей из сотрудников здесь никого не было. Территория открытая, заходить сюда мог каждый. Но после ЧП ее закрыли.
Продавец Татьяна рассказывает, что прыгать здесь начали давно.
— Там все было серьезно, прыгали со страховкой, как правило, приезжали в выходные. Однажды мы насчитали около 30 прыжков.
На КПП говорят, что прыжки организовывали не регулярно — иногда раз в месяц, иногда раз в два месяца. В интернете можно найти
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Прыжок организовывала команда Rj team Crank. Сейчас ее группа в ВКонтакте закрыта.
— В Минске всего человек пять, которые организовывают такие прыжки, — говорит организатор одной из команд роупджамперов. — Руководитель этой команды занимается роупджампингом уже лет семь. Сегодня эти ребята одни из самых опытных в городе. У них открыто ИП на проведение таких развлечений. И уже года два они арендуют эту трубу. Важно понимать, что у них все официально. Это не просто собрались ребята и начали прыгать.
Со словам собеседника, прыжки с трубы в Соснах Rj team Crank организует уже два года. Прыгают три раза в неделю. Любители экстрима приходят к ним либо сами, либо по подарочным сертификатам. И до этого случая все было спокойно.
— Погибший парень пришел по сертификату, — продолжает организатор. — Несмотря на случившееся, я не на секунду не сомневаюсь в профессионализме Rj team Crank. За такое время работы в Соснах у них уже исключены любые непонятные ситуации и неисправности. В воскресенье, видимо, что-то пошло не так.
Как профессионал, говорит экстремал, он может догадываться, что произошло. Но раньше следователей, озвучивать эту версию не хочет.
— Все это не значит, что на роупджампинге стоит ставить крест, — делится размышлениями собеседник. — На дорогах тоже каждый день случаются аварии, но люди все равно продолжают ездить.
Организатор прыжка, во время которого погиб молодой человек, задержан, с ним работают следователи.
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Молодой человек, который разбился в Соснах, не был профессиональным роупджампером. На прыжок он пришел по подарочному сертификату.
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