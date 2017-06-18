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Парень после ссоры с девушкой разбил инсталляцию "Я люблю Слуцк" и просит горожан простить его
19.06.2017 12:26 — Новости Общества | Tut.by
В отношении 22-летнего жителя Слуцка возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. После ссоры с девушкой он сломал декоративную надпись в центре города. А через пару дней обратился к местным жителям через интернет: «Я был не прав». Подробности
Причиной выходки стала ночная ссора с девушкой. Плохое настроение парень выместил по дороге домой.
— Возле местного «Дома быта» он увидел инсталляцию в виде сердца и надписью «Я люблю Слуцк», которая вызвала негативные ассоциации. Поэтому хулиган зашел на клумбу и разломал декор, — рассказал начальник уголовного розыска Слуцкого РОВД Станислав Чухольский.
Подозреваемого нашли по отпечаткам пальцев. Он вины отрицать не стал, поэтому задерживать парня не стали.
Через пару дней он извинился перед жителями города на местном сайте новостей и попросил строго не наказывать.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса (Хулиганство), санкция статьи — до 3 лет лишения свободы. Парню также придется возместить ущерб от поломки в размере 400 рублей.
— Известно, что подследственный не работает, в его биографии есть административные правонарушения по линии ГАИ, — добавил официальный представитель УВД Миноблисполкома Александр Марченко.
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По данным милиции, у парня "вызвала негативные ассоциации" часть инсталляции в форме сердца.
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