В отношении 22-летнего жителя Слуцка возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. После ссоры с девушкой он сломал декоративную надпись в центре города. А через пару дней обратился к местным жителям через интернет: «Я был не прав». Подробности сообщае т пресс-служба УВД Миноблисполкома.



Фото: sudexpert.gov.by

Причиной выходки стала ночная ссора с девушкой. Плохое настроение парень выместил по дороге домой.

— Возле местного «Дома быта» он увидел инсталляцию в виде сердца и надписью «Я люблю Слуцк», которая вызвала негативные ассоциации. Поэтому хулиган зашел на клумбу и разломал декор, — рассказал начальник уголовного розыска Слуцкого РОВД Станислав Чухольский.



Фото: sudexpert.gov.by

Подозреваемого нашли по отпечаткам пальцев. Он вины отрицать не стал, поэтому задерживать парня не стали.

Через пару дней он извинился перед жителями города на местном сайте новостей и попросил строго не наказывать.



Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса (Хулиганство), санкция статьи — до 3 лет лишения свободы. Парню также придется возместить ущерб от поломки в размере 400 рублей.

— Известно, что подследственный не работает, в его биографии есть административные правонарушения по линии ГАИ, — добавил официальный представитель УВД Миноблисполкома Александр Марченко.