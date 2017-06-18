ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Парень после ссоры с девушкой разбил инсталляцию "Я люблю Слуцк" и просит горожан простить его

19.06.2017 12:26 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В отношении 22-летнего жителя Слуцка возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. После ссоры с девушкой он сломал декоративную надпись в центре города. А через пару дней обратился к местным жителям через интернет: «Я был не прав». Подробности сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.


Фото: sudexpert.gov.by

Причиной выходки стала ночная ссора с девушкой. Плохое настроение парень выместил по дороге домой.

— Возле местного «Дома быта» он увидел инсталляцию в виде сердца и надписью «Я люблю Слуцк», которая вызвала негативные ассоциации. Поэтому хулиган зашел на клумбу и разломал декор, — рассказал начальник уголовного розыска Слуцкого РОВД Станислав Чухольский.


Фото: sudexpert.gov.by

Подозреваемого нашли по отпечаткам пальцев. Он вины отрицать не стал, поэтому задерживать парня не стали.

Через пару дней он извинился перед жителями города на местном сайте новостей и попросил строго не наказывать.


Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса (Хулиганство), санкция статьи — до 3 лет лишения свободы. Парню также придется возместить ущерб от поломки в размере 400 рублей.

— Известно, что подследственный не работает, в его биографии есть административные правонарушения по линии ГАИ, — добавил официальный представитель УВД Миноблисполкома Александр Марченко.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным милиции, у парня "вызвала негативные ассоциации" часть инсталляции в форме сердца.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Зачем ехать в Иран и другие советы путешественникам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика