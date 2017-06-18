Беларусь и Росатом ускорят работы на первом блоке БелАЭС

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Беларусь и Росатом пришли к выводу о необходимости усилить работы на первом блоке Белорусской АЭС, чтобы ввести его в эксплуатацию в запланированные сроки.



© Sputnik / Елена Ольшанская Совещание сторон Конвенции Эспо пока не приняло решения по БелАЭС

БелАЭС сооружается вблизи Островца в Гродненской области по российскому проекту и за счет средств российского госкредита. Первый блок станции планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, второй — в середине 2020 года.

"На сегодняшней встрече обсуждали, как идет работа, чтобы блоки были введены в эксплуатацию в эти сроки. Мы сошлись, что надо усиливать работу на первом блоке", — заявил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко по итогам встречи с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым. Встреча прошла в рамках форума "Атомэкспо" в Москве.

Семашко отметил, что в ближайшее время на площадке сооружения станции в Островце пройдет заседание штаба, на котором с участием российской стороны будут обсуждаться ход строительства, сроки поставки оборудования.

Вице-премьер Беларуси также сообщил, что потенциальные партнеры Росатома просят направить белорусских специалистов — работников строительных предприятий республики, которые задействованы на БелАЭС — для работ на строительстве атомных станций в других странах.

Если контрактные условия, которые иностранные партнеры предложат белорусским специалистам, устроят Минск, Беларусь примет эти предложения, добавил он.

Международный ежегодный форум "Атомэкспо", крупнейшая выставочная и деловая площадка в атомной энергетике, открылся в понедельник в Москве. Организатор "Атомэкспо-2017" — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").

В нынешнем году "Атомэкспо" проводится в девятый раз. В 2016 году мероприятия форума "Атомэкспо" посетили более 5 тысяч человек из 55 стран — это рекордное количество в истории форума. Участниками деловой программы стали представители 650 компаний и организаций. Экономический потенциал соглашений и меморандумов, подписанных в рамках "Атомэкспо-2016", оценивается в 10 миллиардов долларов.