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"Мумия" продолжает лидировать в белорусском прокате

19.06.2017 13:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июн — Sputnik. Фантастический фильм "Мумия" остается лидером белорусского проката, сообщили Sputnik в столичном УП "Киновидеопрокат".

"Мумия" продолжает лидировать в белорусском прокате
© Фото: HBO
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Фантастика вышла в прокат в начале июня и сразу возглавила рейтинг белорусских кинотеатров по кассовым сборам — обойти "Мумию" пока не могут и другие новинки.

Так, на прошлой неделе только в столичных государственных кинотеатрах "Мамию" посмотрели более 14 тысяч человек, которые принесли фильму почти 73 тысячи рублей. На втором месте — мультфильм "Тачки 3" и 67,2 тысячи рублей.

"Пираты Карибского моря" занимают третью строчку — на этой неделе они заработали более 30 тысяч рублей. Боевик "Чудо-женщина" расположился на четвертом месте с 23,3 тысячами рублей. Замыкает рейтинг минского кинопроката комедия "Очень плохие девчонки" и 14,2 тысячи рублей.

Таким образом, кассовые сборы новой "Мумии" в мире уже превысили 300 миллионов долларов — на минувшей неделе боевик также занимал первую строчку по бокс-оффису. "Чудо-женщина" в мире идет более успешно — лента уже заработала 571 миллион долларов, а "Пираты Карибского моря", несмотря на не очень положительные отзывы, приблизились к отметке в 700 миллионов.

 
Теги: Минск
 
 
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Обойти в прокате "Мумию" не смогли ни "Чудо-женщина", ни новый мультфильм "Тачки 3".

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