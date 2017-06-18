За клевету на милиционеров 19-летний житель Урицкого заплатит внушительный штраф

19-летний житель агрогородка Урицкое, что под Гомелем, дал в долг своему приятелю, а родителям соврал, что эти деньги у него забрали инспекторы ГАИ. О том, как безобидная на первый взгляд ложь ведет с серьезным последствиям рассказали в УВД Гомельского облисполкома.

В конце мая учащийся техникума получил стипендию. В этот же день его товарищ обратился с просьбой одолжить ему некоторую сумму на пару дней. Парень приятеля выручил. Вечером, когда молодой человек забирал из гостей на авто отчима с матерью, у взрослых возник вопрос о деньгах. Но вместо того чтобы рассказать правду, он неожиданно придумал историю о том, что его остановили сотрудники Госавтоинспекции и якобы выписали штраф за неработающую фару. Кстати, в этот день в самом агрогородке действительно работал экипаж ГАИ. И парень видел это.

Уже дома отчим снова вспомнил о разговоре в машине и попросил показать протокол и квитанции об оплате. Парню пришлось снова выкручиваться — мол деньги отдал, а вот документов вроде как и не составляли. Мужчина негодовал: как так, на карман себе, значит, положили! И незамедлительно отправился с пасынком в милицию писать заявление на нечистых на руку работников ГАИ.

— На место, где якобы и было совершенно тяжкое по меркам Уголовного Кодекса преступление, тут же направили следственно-оперативную группу. К проверке информации подключились также и сотрудники 6-го управления (по Гомельской области) ГУСБ МВД Республики Беларусь. Госавтоинспекторов, которые в тот день контролировали дорожную безопасность в населенном пункте, тут же опросили. Их рассказ отличался от того, который описал в своем заявлении 19-летний молодой человек. Многое не сходилось, более того, молодой водитель не смог даже опознать госинспекторов, — рассказывает официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Игорь Гришкевич.

Сотрудников ГАИ проверили даже на полиграфе. Прибор показал, что милиционеры искренни в своих объяснениях. Парню также предложили пройти тест на правду. Аппаратура выдала — парень что-то недоговаривает. Вскоре молодой водитель во всем признался, не было никаких взяток госавтоинспекторам.

За ложь молодому человеку придется заплатить до 15-ти базовых величин, столько предусматривает статья17.6 КоАП РБ (Заведомо ложное сообщение).