Проверка по факту смерти 9-летнего мальчика в Гродно: следователи оценят работу медиков

По факту смерти 9-летнего мальчика в Гродно Следственный комитет даст оценку ситуации, исходя из качества и своевременности оказания медпомощи должностными лицами. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, передает БЕЛТА.

Как сообщил Иван Носкевич, по факту смерти ребенка проводится доследственная поверка. «Мы завязаны в своем решении на заключение судебно-медицинской экспертизы и на служебную проверку Министерства здравоохранения Беларуси. Пока рано делать какие-то выводы о причинах смерти, могу утверждать только одно, что криминала никакого мы не усматриваем. Следственный комитет будет давать оценку этой ситуации, исходя из качества и своевременности оказания медицинской помощи соответствующими должностными лицами», — сказал он.

Председатель Следственного комитета подтвердил фактические обстоятельства произошедшего. Ребенок обратился за медицинской помощью к медперсоналу детского оздоровительного лагеря в Берестовицком районе, где отдыхал.

«Только утром следующего дня после повторного обращения к медикам лагеря на карете скорой помощи мальчик был доставлен в Берестовицкую ЦРБ, к концу дня его перевезли в областную больницу, где к утру ребенок скончался», — отметил Иван Носкевич.

Известно, что мальчик являлся инвалидом по зрению.

Ребенок скончался в гродненской больнице в воскресенье, 11 мая. Туда его перевели из районной больницы, до этого он отдыхал в детском оздоровительном лагере «Берестовицкий», где предположительно пробыл всего один день.

Наряду со следователями проверку проводит и Минздрав.