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Не больше двух в одни руки: теперь только настойки и марганцовка
19.06.2017 14:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июн – Sputnik. Министерство здравоохранения приняло решение отказаться от нормированного отпуска лекарственных препаратов, ограничения будут распространяться только на спиртосодержащие настойки и перманганат калия.
© Sputnik Валерий Титиевский
Нормы по отпуску лекарств были введены пять лет назад, они распространялись на все препараты без исключения.
"Из перечня (безрецептурных лекарств – Sputnik) уходит норма отпуска. В течение пяти лет она действовала: в руки отпускались не более двух упаковок лекарственного средства. Мы обсудили и решили, что эта норма не эффективная и неоправданная. Она останется только для некоторых позиций — настоек спиртосодержащих и перманганата калия", – приводит
По информации Реутской, 16 июня завершилось общественное обсуждение проекта нового перечня препаратов для безрецептурного отпуска гражданам в аптеках. Как ожидается, в самом скором времени ведомство подведет итог поступивших замечаний и предложений и отправит документ на экспертизу в Минюст.
При этом Реутская добавила, что все поступившие предложения в Минздраве рассмотрели и обобщили.
По словам представителя Минздрава, много замечаний и предложений подали производители лекарств, были замечания от медицинской и фармацевтической общественности. Большинство замечаний было связано с тем, что все лекарственные средства в перечне приведены не под торговыми названиями, а под международными непатентованными наименованиями.
"Мы не делаем разницу между отечественными и импортными лекарствами, мы не даем торговых наименований лекарственных средств", – пояснила она.
По этому же поводу в основном обращались и граждане. Специалист подчеркнула, что актуализация перечня – естественный процесс. "Серьезных потерь лекарственный рынок Беларуси не претерпел. В госреестре у нас около 4,5 тысяч наименований. Лекарств достаточно для лечения практически любой нозологии. 60% остаются безрецептурными", – сказала она.
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Минздрав снял ограничения по норме отпуска в одни руки со всех препаратов, за исключением спиртовых настоек и перманганата калия.
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