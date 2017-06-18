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Не больше двух в одни руки: теперь только настойки и марганцовка

19.06.2017 14:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июн – Sputnik. Министерство здравоохранения приняло решение отказаться от нормированного отпуска лекарственных препаратов, ограничения будут распространяться только на спиртосодержащие настойки и перманганат калия.

Не больше двух в одни руки: теперь только настойки и марганцовка
© Sputnik Валерий Титиевский
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Нормы по отпуску лекарств были введены пять лет назад, они распространялись на все препараты без исключения.

"Из перечня (безрецептурных лекарств – Sputnik) уходит норма отпуска. В течение пяти лет она действовала: в руки отпускались не более двух упаковок лекарственного средства. Мы обсудили и решили, что эта норма не эффективная и неоправданная. Она останется только для некоторых позиций — настоек спиртосодержащих и перманганата калия", – приводит БелТА слова начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Беларуси Людмила Реутская в ходе круглого стола. 

По информации Реутской, 16 июня завершилось общественное обсуждение проекта нового перечня препаратов для безрецептурного отпуска гражданам в аптеках. Как ожидается, в самом скором времени ведомство подведет итог поступивших замечаний и предложений и отправит документ на экспертизу в Минюст.

При этом Реутская добавила, что все поступившие предложения в Минздраве рассмотрели и обобщили. 

По словам представителя Минздрава, много замечаний и предложений подали производители лекарств, были замечания от медицинской и фармацевтической общественности. Большинство замечаний было связано с тем, что все лекарственные средства в перечне приведены не под торговыми названиями, а под международными непатентованными наименованиями. 

"Мы не делаем разницу между отечественными и импортными лекарствами, мы не даем торговых наименований лекарственных средств", – пояснила она. 

По этому же поводу в основном обращались и граждане. Специалист подчеркнула, что актуализация перечня – естественный процесс. "Серьезных потерь лекарственный рынок Беларуси не претерпел. В госреестре у нас около 4,5 тысяч наименований. Лекарств достаточно для лечения практически любой нозологии. 60% остаются безрецептурными", – сказала она.

 
Теги: Минск
 
 
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Минздрав снял ограничения по норме отпуска в одни руки со всех препаратов, за исключением спиртовых настоек и перманганата калия.

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