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"В руки не более двух упаковок". По нормам в Беларуси будут отпускать только настойки и марганцовку
19.06.2017 14:21 — Новости Общества | Tut.by
В Беларуси будут отпускать по нормам только спиртосодержащие настойки и перманганат калия. Об этом
«Из перечня (безрецептурных лекарств. — Прим. TUT.BY) уходит норма отпуска. В течение пяти лет она действовала: в руки отпускались не более двух упаковок лекарственного средства. Мы обсудили и решили, что эта норма неэффективная и неоправданная. Она останется только для некоторых позиций — спиртосодержащих настоек и перманганата калия», — отметила Людмила Реутская.
Общественное обсуждение перечня закончилось 16 июня. После совещания его итоги отправят на юридическую экспертизу в Минюст. По словам специалиста, актуализация перечня — естественный процесс и серьезных потерь лекарственный рынок Беларуси не претерпел. При этом 60% лекарств остаются безрецептурными.
Напомним, что ранее Министерство здравоохранения
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При этом 60% лекарств остаются безрецептурными.
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