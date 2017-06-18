В Беларуси будут отпускать по нормам только спиртосодержащие настойки и перманганат калия. Об этом во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА рассказала начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Беларуси Людмила Реутская.



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«Из перечня (безрецептурных лекарств. — Прим. TUT.BY) уходит норма отпуска. В течение пяти лет она действовала: в руки отпускались не более двух упаковок лекарственного средства. Мы обсудили и решили, что эта норма неэффективная и неоправданная. Она останется только для некоторых позиций — спиртосодержащих настоек и перманганата калия», — отметила Людмила Реутская.

Общественное обсуждение перечня закончилось 16 июня. После совещания его итоги отправят на юридическую экспертизу в Минюст. По словам специалиста, актуализация перечня — естественный процесс и серьезных потерь лекарственный рынок Беларуси не претерпел. При этом 60% лекарств остаются безрецептурными.

Напомним, что ранее Министерство здравоохранения предложило обсудить новый список лекарств, которые можно будет купить в аптеке без рецепта. Например, как и прежде, без рецепта в аптеках предлагали продавать порошки, которые используют при простудах, гели и таблетки от изжоги, анестезирующие средства. Планируется, что без рецептов по-прежнему будут реализовывать противовирусные — гроприносин, арбидол, арпетол. А вот осельтамивир Минздрав предлагает отпускать по рецептам.