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Доказано: здоровье и безопасность ребенка зависит от окон!*
19.06.2017 14:39 — Новости Общества | 21.by
Каждая мама желает, чтобы ее ребенок рос здоровым и веселым. Для этого важно создать благоприятные условия в комнате, где он играет и спит. Педиатры советуют обратить внимание на микроклимат: поддерживать оптимальную температуру воздуха и влажность, в том числе ночью, — только так можно обеспечить здоровый детский сон, который неоценим для физического и умственного развития.
Известный факт: современное общество недосыпает в среднем 1 час в сутки в сравнении с тем, сколько спали люди 30 лет назад. Не исключение и маленькие дети.
Плохой сон является причиной хронической усталости. Кроме того, негативно влияет на самочувствие ребенка и постоянный шум, доносящийся с улиц, перегруженных автомобилями. По мнению ученых, регулярный детский недосып и накопленная усталость в период активного роста связаны с синдромом гиперактивности и дефицита внимания, которые сегодня встречаются все чаще.
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О КОМФОРТНЫХ И БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ
Немаловажную роль в создании здорового микроклимата в доме играют окна, ведь они занимают значительную площадь внешней стены и являются своеобразным «щитом» между улицей и комнатой. Старые деревянные окна не могут обеспечить комфорт, столь необходимый для гармоничного развития ребенка: у них низкое качество шумоизоляции. Щели пропускают в дом не только пыль, но даже тополиный пух. Во время дождя на подоконнике подтеки и вода, из-за чего часто появляется плесень — беда для аллергиков.
Современные оконные системы из ПВХ-профиля способны обеспечить все необходимые для здоровья условия, в том числе, безопасность. Нужно лишь купить правильные окна.
Внимание на ПВХ-профиль! При выборе новых окон ПВХ в детскую комнату обращайте внимание не столько на цены, сколько на качество пластикового профиля, так как именно от него зависят важнейшие параметры всей оконной системы. Хорошую шумоизоляцию обеспечат увеличенные монтажная ширина и количество камер.
Преимущества 5-камерного профиля
· Тишина и комфорт — блокировка внешнего шума с улицы. Улучшенная шумоизоляция обеспечивается за счет большой монтажной ширины 73 мм и возможности установки
· Всегда чистый подоконник — большая водосборная камера в фальце рамы и створки предотвращает появление конденсата и обеспечивает эффективный отвод воды во время дождя даже при открытой на проветривание створке.
- Надежный барьер. Наличие крепежных противовзломных приливов на внутренней стороне стенки профиля гарантирует высокую защиту от взлома.
- Экологичность. Пластик профиля создан в соответствии с европейскими стандартами с добавлением безопасных экологически чистых компонентов без солей свинца в стабилизаторе.
- Легкий уход — актуально для детской. Мамы оценят внешний вид пластика из сырья высококачественного компонентного состава, который имеет высокую степень долговечности.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОКНО ДЛЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА ОТ КОМПАНИИ
7 пунктов, на которые нужно обратить внимание при покупке окна в детскую:
1. Ширина профиля.
Помните, что лучше купить окна ПВХ из 5-камерного профиля, так как он толще 3-камерного. Оптимальной для «пятикамерки» является монтажная ширина около 70 мм — она допускает установку широкого стеклопакета, который в большей степени обеспечивает тепло- и шумоизоляцию в квартире. Такие параметры, например, у
2. Вид стеклопакета.
Двухкамерный стеклопакет теплее однокамерного. Выберите энергосберегающее покрытие и заполнение камер стеклопакета аргоном — для эффективно теплосбережения.
3. Конфигурация окна.
Лучше сделать все створки открывающимися, как минимум одна из них должна быть
4. Функция микропроветривания.
Комфортный режим ночного проветривания обеспечивает быстрый приток воздуха без сквозняка — осуществляется с помощью поворота ручки под углом 45°.
5. Установка пластиковых окон с теплыми откосами.
Откосы из сэндвич-панели дополнительно утепляют окно, предотвращая продувания и появление плесени.
6. Безопасное окно для ребенка.
Один из удобных способов защиты — ручка с замком: надежно блокирует створку в любом положении, при этом есть возможность проветривания.
7. Экологически чистый пластик.
Ведущие европейские производители ПВХ-профиля, например, Salamander, применяют для пластика экологически чистые стабилизаторы без свинца — он не выделяет неприятных запахов и безопасен для детского здоровья.
Дети должны находиться в благоприятных условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, чего не могут обеспечить старые рассохшиеся окна. В помещении должно быть комфортно, к тому же необходим свежий воздух, особенно во время сна, когда ребенок набирается сил и растет.
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Каждая мама желает, чтобы ее ребенок рос здоровым и веселым.
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