Доказано: здоровье и безопасность ребенка зависит от окон!*

Каждая мама желает, чтобы ее ребенок рос здоровым и веселым. Для этого важно создать благоприятные условия в комнате, где он играет и спит. Педиатры советуют обратить внимание на микроклимат: поддерживать оптимальную температуру воздуха и влажность, в том числе ночью, — только так можно обеспечить здоровый детский сон, который неоценим для физического и умственного развития.

Известный факт: современное общество недосыпает в среднем 1 час в сутки в сравнении с тем, сколько спали люди 30 лет назад. Не исключение и маленькие дети.

Плохой сон является причиной хронической усталости. Кроме того, негативно влияет на самочувствие ребенка и постоянный шум, доносящийся с улиц, перегруженных автомобилями. По мнению ученых, регулярный детский недосып и накопленная усталость в период активного роста связаны с синдромом гиперактивности и дефицита внимания, которые сегодня встречаются все чаще.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О КОМФОРТНЫХ И БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ

Немаловажную роль в создании здорового микроклимата в доме играют окна, ведь они занимают значительную площадь внешней стены и являются своеобразным «щитом» между улицей и комнатой. Старые деревянные окна не могут обеспечить комфорт, столь необходимый для гармоничного развития ребенка: у них низкое качество шумоизоляции. Щели пропускают в дом не только пыль, но даже тополиный пух. Во время дождя на подоконнике подтеки и вода, из-за чего часто появляется плесень — беда для аллергиков.

Современные оконные системы из ПВХ-профиля способны обеспечить все необходимые для здоровья условия, в том числе, безопасность. Нужно лишь купить правильные окна.

Внимание на ПВХ-профиль! При выборе новых окон ПВХ в детскую комнату обращайте внимание не столько на цены, сколько на качество пластикового профиля, так как именно от него зависят важнейшие параметры всей оконной системы. Хорошую шумоизоляцию обеспечат увеличенные монтажная ширина и количество камер.

Преимущества 5-камерного профиля Salamander 73 мм :

· Тишина и комфорт — блокировка внешнего шума с улицы. Улучшенная шумоизоляция обеспечивается за счет большой монтажной ширины 73 мм и возможности установки стеклопакета толщиной до 40 мм.

· Всегда чистый подоконник — большая водосборная камера в фальце рамы и створки предотвращает появление конденсата и обеспечивает эффективный отвод воды во время дождя даже при открытой на проветривание створке.

- Надежный барьер. Наличие крепежных противовзломных приливов на внутренней стороне стенки профиля гарантирует высокую защиту от взлома.

- Экологичность. Пластик профиля создан в соответствии с европейскими стандартами с добавлением безопасных экологически чистых компонентов без солей свинца в стабилизаторе.

- Легкий уход — актуально для детской. Мамы оценят внешний вид пластика из сырья высококачественного компонентного состава, который имеет высокую степень долговечности.

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7 пунктов, на которые нужно обратить внимание при покупке окна в детскую:

1. Ширина профиля.

Помните, что лучше купить окна ПВХ из 5-камерного профиля, так как он толще 3-камерного. Оптимальной для «пятикамерки» является монтажная ширина около 70 мм — она допускает установку широкого стеклопакета, который в большей степени обеспечивает тепло- и шумоизоляцию в квартире. Такие параметры, например, у Salamander 73 мм .

2. Вид стеклопакета.

Двухкамерный стеклопакет теплее однокамерного. Выберите энергосберегающее покрытие и заполнение камер стеклопакета аргоном — для эффективно теплосбережения.

3. Конфигурация окна.

Лучше сделать все створки открывающимися, как минимум одна из них должна быть поворотно-откидной . Глухие створки неудобно мыть.

4. Функция микропроветривания.

Комфортный режим ночного проветривания обеспечивает быстрый приток воздуха без сквозняка — осуществляется с помощью поворота ручки под углом 45°.

5. Установка пластиковых окон с теплыми откосами.

Откосы из сэндвич-панели дополнительно утепляют окно, предотвращая продувания и появление плесени.

6. Безопасное окно для ребенка.

Один из удобных способов защиты — ручка с замком: надежно блокирует створку в любом положении, при этом есть возможность проветривания.

7. Экологически чистый пластик.

Ведущие европейские производители ПВХ-профиля, например, Salamander, применяют для пластика экологически чистые стабилизаторы без свинца — он не выделяет неприятных запахов и безопасен для детского здоровья.

Дети должны находиться в благоприятных условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, чего не могут обеспечить старые рассохшиеся окна. В помещении должно быть комфортно, к тому же необходим свежий воздух, особенно во время сна, когда ребенок набирается сил и растет.

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