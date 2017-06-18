Еще раз к вопросу «за» и «против» строительства БелАЭС

Согласно теории принятие решений в сфере государственного управления базируется на их целесообразности и эффективности. При этом в расчет берется ряд переменных, количество которых возрастает пропорционально «судьбоносности» подобных решений для общества и государства. Ведь, как показывает история, одни из таких решений могут обернуться катастрофой не только для их инициаторов, но и целых народов, другие – являются залогом успешного развития общества и государства.

Как бы там ни было, конечным потребителем решений органов власти и должностных лиц являются граждане той или иной страны. При этом в современном мире негативная оценка действий руководства со стороны населения чревата отказом в доверии и, как результат, отстранением от власти, в том числе посредством не только выборов, но и выражения неодобрения в более радикальных формах.

Около десяти лет назад руководство нашей страны взяло на себя ответственность не только перед современниками, но и будущими поколениями, предложив инновационный проект строительства Белорусской атомной электростанции. И, если в ряде зарубежных государств подобное решение можно было отнести к ряду тривиальных (например, в настоящее в США насчитывается 99 функционирующих атомных реакторов, во Франции – 58, в России – 35), то в стране, пострадавшей от Чернобыльской катастрофы, последствия которой до сих пор сказываются не только на республиканском бюджете, но и здоровье населения, выбор в пользу мирного атома в качестве одной из альтернатив традиционным источникам энергии нес в себе определенные риски, прежде всего, для авторитета власти.

С позиций сегодняшнего дня очевидно, что принятие данного политического решения, основанного на целесообразности возмещения потребностей страны в электроэнергии за счет мирного атома, было мотивировано прежде всего, национально-государственным интересом Республики Беларусь, а именно перспективным обеспечением энергетических независимости и безопасности страны.

Так, сейчас уже нет сомнений, именно электрическая энергия в недалеком будущем станет основным видом топлива, в том числе и для техники нового поколения. Наиболее яркий пример «будущего сегодня» – электромобили – реальность сегодняшнего дня повседневной жизни наших близких и далеких соседей. В свете указанной перспективы Беларуси придется столкнуться с необходимостью обеспечения подобной «чудо-техники» топливной составляющей. Таким образом, в виду недостаточных возможностей Республики Беларусь в генерации электроэнергии за счет традиционных и альтернативных источников, использование энергии мирного атома является необходимым.

Помимо вышеуказанного, для Республики Беларусь позитивными сторонами возведения собственной атомной электростанции, бесспорно, выступают развитие новых высоких технологий, а также снижение стоимости электроэнергии.

Кстати, именно последняя переменная превалирует в позитивных оценках населения (45,5 %). Согласно данным социологического опроса, проведенного Институтом социологии НАН Беларуси в 2016 году, ряд положительных моментов реализации проекта БелАЭС дополняют: создание новых рабочих мест (28,8 %), укрепление энергонезависимости (23 %), снижение импорта энергоресурсов (21,1 %), повышение энергобезопасности (18,2 %), экспорт излишков энергоресурсов (11,5 %).

Конечно, не стоит забывать и о тех опасениях, которые не могут не учитываться при реализации подобного проекта. По мнению населения, в их числе: риск возникновения техногенной катастрофы (56,3 %), проблема утилизации отходов (49,9 %) и ухудшение экологической обстановки (31,3 %).

Как представляется, основная причина беспокойства по поводу техногенной катастрофы детерминирована примерами аварий на подобных объектах. Но БелАЭС считается инновационной станцией, отличающаяся повышенными характеристиками безопасности, технико-экономическими показателями и полностью соответствующей международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по ядерной и радиационной безопасности. Если проще, то ее относят к самому современному поколению 3 , с так называемыми «постфукусимскими» требованиями безопасности.

Кроме того, эксперты констатируют, что техногенная катастрофа масштабов Чернобыльской при эксплуатации современных атомных электростанций на принципиальном уровне исключена. Дело в устройстве самих атомных реакторов, которые не взрываются.

Что касается утилизации ядерных отходов, то приходится констатировать, что данная проблема нигде в мире полностью не решена. Вместе с тем в настоящее время существует четкий алгоритм хранения радиоактивных отходов, которые будут образовываться в процессе эксплуатации БелАЭС. Такие отходы планируется хранить на территории станции в специальном корпусе. Данный подход соответствует мировой практике, а ведь атомную энергию используют более 30 стран. Отработанное же топливо будет вывозиться в Россию.

В отношении экологии необходимо отметить, что существует ряд преимуществ атомных электростанций перед другими видами генерации электрической энергии. Например, специалисты констатируют, что если сравнить современную АЭС с современной тепловой электростанцией (ТЭС), то преимущества – на стороне АЭС. Интересным является то, что атомная электростанция в процессе своей работы не только не выделяет в окружающую среду вредных выбросов, аналогичных ТЭС, но и, наоборот –меньше радиации.

На основе вышеизложенного очевидно, что наличие электростанции для Республики Беларусь детерминировано объективной необходимостью. Просчитываемые в настоящий момент преимущества от реализации указанного проекта доминируют над потенциальными рисками.

Что касается перманентного взвешивания «за» и «против» БелАЭС, происходящего на протяжении всего периода строительства атомной электростанции, то оно во многом обусловлено эмоциональной окрашенностью самого вопроса использования атомной энергии в мирных целях. Кроме того, к обсуждению БелАЭС подталкивает культивирование слухов о множественных нарушениях при возведении данного объекта. Значительную роль в нивелировании позитивного эффекта строительства атомной электростанции играет внешний фактор, а именно позиция Литвы. И хотя в основе указанных обстоятельств находятся различные предпосылки, их объединяющим началом выступает невозможность даже в своей совокупности нивелировать положительный эффект от реализации указанного проекта.

10 В блог