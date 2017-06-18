Минздрав: цена 85 % белорусских лекарств не превышает пяти долларов

Белорусские лекарства продают дешевле импортных аналогов от трех до 28 раз. Об этом во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА сообщил заместитель директора Департамента фармацевтической промышленности — начальник управления экономики и маркетинга Министерства здравоохранения Беларуси Виктор Шеин.



Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— В ценовом сегменте белорусские лекарственные средства на внутреннем рынке являются конкурентоспособными и доступными. Почти 37% из них стоимостью до $ 1 (в эквиваленте. — Прим. БЕЛТА). В целом в Беларуси стоимостью до $ 5 выпускаются 85% лекарственных средств. Препараты отечественного производства по сравнению с импортными дешевле от трех до 28 раз при аналогичном составе, — отметил он.

Во время дискуссии Виктор Шеин высказал мнение о необходимости усиления маркетинговой деятельности отечественными производителями лекарств и продвижения препаратов непосредственно среди врачебного состава и среди населения, хотя и сейчас такой работе уделяется большое внимание. Например, за пять месяцев текущего года белорусские фармпроизводители приняли участие почти в пяти тысячах различных конференций с целью продвижения своего товара.

При этом ранее в комментарии TUT.BY заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило, отвечая на вопрос о цене на импортные препараты, отметил, что сегодня они стали намного дешевле, чем раньше.

— Все цены приводятся в соответствие с рынками сопредельных стран. Полтора года назад мы проанализировали 150 позиций, на которые у нас цены были выше, чем в Российской Федерации и сопредельных странах. Сейчас у нас осталось только несколько таких позиций. Они достаточно небольшими объемами ввозятся в страну — по 500−1000 флаконов. Это препараты не массового потребления.

По его словам, Минздрав постоянно ведет переговоры с основными поставщиками, чтобы снизить цены на импортные лекарства.