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В Речицком районе четверо суток ищут пропавшую женщину
19.06.2017 15:38 — Новости Общества | Tut.by
38-летняя женщина пропала 15 июня — Евгения Шевцова рано утром ушла из дома и до сих пор не вернулась.
Разыскиваемая женщина была одета в джинсовую куртку, синие джинсы, босоножки на платформе светло-синего цвета.
Граждан, кто видел пропавшую или что-либо знает о ее местонахождении, просят сообщить по телефонам: (8 025) 639 03 96, (8 025) 927 31 91 или 102.
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38-летняя женщина пропала 15 июня - Евгения Шевцова рано утром ушла из дома и до сих пор не вернулась.
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