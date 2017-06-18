В Речицком районе четверо суток ищут пропавшую женщину

38-летняя женщина пропала 15 июня — Евгения Шевцова рано утром ушла из дома и до сих пор не вернулась.





Разыскиваемая женщина была одета в джинсовую куртку, синие джинсы, босоножки на платформе светло-синего цвета.

Граждан, кто видел пропавшую или что-либо знает о ее местонахождении, просят сообщить по телефонам: (8 025) 639 03 96, (8 025) 927 31 91 или 102.