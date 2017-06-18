Белтелеком предупредил минчан о проблемах с интернетом ночью 20 июня

МИНСК, 19 июн – Sputnik. Абоненты РУП "Белтелеком" могут столкнуться с проблемами с доступом в сеть интернет ночью во вторник 20 июня, сообщили Sputnik в организации.

По информации провайдера, перерывы в обслуживании будут кратковременными и вызваны техническими работами на сетях.

"С 01:00 до 06:00 возможны перерывы в предоставлении услуг доступа в сеть интернет для абонентов Минска", – сказали в Белтелекоме.

20 июня с 1 до 6.00 возможны перерывы в предоставлении услуг доступа в сеть Интернет для абонентов #Минск #работынасетях — Белтелеком (@BeltelecomBy) 19 июня 2017 г.

Провайдер также принес извинения своим клиентам за возможные доставленные неудобства.