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Белтелеком предупредил минчан о проблемах с интернетом ночью 20 июня

19.06.2017 16:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июн – Sputnik. Абоненты РУП "Белтелеком" могут столкнуться с проблемами с доступом в сеть интернет ночью во вторник 20 июня, сообщили Sputnik в организации.

По информации провайдера, перерывы в обслуживании будут кратковременными и вызваны техническими работами на сетях.

"С 01:00 до 06:00 возможны перерывы в предоставлении услуг доступа в сеть интернет для абонентов Минска", – сказали в Белтелекоме.

Провайдер также принес извинения своим клиентам за возможные доставленные неудобства.

 
Теги: Минск
 
 
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Провайдер принес извинения своим клиентам за возможные доставленные неудобства.

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