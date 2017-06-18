|
Белтелеком предупредил минчан о проблемах с интернетом ночью 20 июня
19.06.2017 16:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июн – Sputnik. Абоненты РУП "Белтелеком" могут столкнуться с проблемами с доступом в сеть интернет ночью во вторник 20 июня, сообщили Sputnik в организации.
По информации провайдера, перерывы в обслуживании будут кратковременными и вызваны техническими работами на сетях.
"С 01:00 до 06:00 возможны перерывы в предоставлении услуг доступа в сеть интернет для абонентов Минска", – сказали в Белтелекоме.
Провайдер также принес извинения своим клиентам за возможные доставленные неудобства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Провайдер принес извинения своим клиентам за возможные доставленные неудобства.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии