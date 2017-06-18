После гибели молодого парня под Минском витебские роупджамперы остановили прыжки

Роупджамперы в Витебске остановили прыжки. Об этом TUT.BY сообщил координатор витебской группы Rj team Crank в соцсети. Команда с таким названием организовывала прыжок, который закончился смертью молодого парня под Минском.



Фото: vk.com/crank_vtb

Если минская команда закрыла свою страницу в соцсети, то витебская пока продолжает действовать. Однако ее координатор сообщил, что прыжки в настоящее время остановлены. Группа закрытая, в ней почти 3,7 тысячи человек.

Судя по сообщениям на странице координатора, прыжки происходили нечасто, примерно раз в месяц. В этом году витебские джамперы открыли сезон 12 марта, следующий прыжок анонсировался на 1 апреля. Прошлой осенью витебские экстремалы прыгали с башни высотой 65 метров. В одном из постов написано: «Статистика говорит о том, что сегодня прыгнуть с веревкой в Беларуси безопасней, чем сходить за покупками».

Напомним, 18 июня в поселке Сосны под Минском после прыжка с площадки трубы котельной, расположенной на высоте 70 метров, погиб молодой человек 1990 года рождения. Роупджампер упал на землю на глазах у очевидцев. Молодой человек пришел на прыжок по подарочному сертификату . Организатор экстремального развлечения задержан, с ним работают следователи.