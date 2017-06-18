ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

После гибели молодого парня под Минском витебские роупджамперы остановили прыжки

19.06.2017 16:35 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Роупджамперы в Витебске остановили прыжки. Об этом TUT.BY сообщил координатор витебской группы Rj team Crank в соцсети. Команда с таким названием организовывала прыжок, который закончился смертью молодого парня под Минском.


Фото: vk.com/crank_vtb

Если минская команда закрыла свою страницу в соцсети, то витебская пока продолжает действовать. Однако ее координатор сообщил, что прыжки в настоящее время остановлены. Группа закрытая, в ней почти 3,7 тысячи человек.

Судя по сообщениям на странице координатора, прыжки происходили нечасто, примерно раз в месяц. В этом году витебские джамперы открыли сезон 12 марта, следующий прыжок анонсировался на 1 апреля. Прошлой осенью витебские экстремалы прыгали с башни высотой 65 метров. В одном из постов написано: «Статистика говорит о том, что сегодня прыгнуть с веревкой в Беларуси безопасней, чем сходить за покупками».

Напомним, 18 июня в поселке Сосны под Минском после прыжка с площадки трубы котельной, расположенной на высоте 70 метров, погиб молодой человек 1990 года рождения. Роупджампер упал на землю на глазах у очевидцев. Молодой человек пришел на прыжок по подарочному сертификату. Организатор экстремального развлечения задержан, с ним работают следователи.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Роупджамперы в Витебске остановили прыжки. Об этом TUT.BY сообщил координатор витебской группы Rj team Crank в соцсети. Команда с таким названием организовывала прыжок,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Нас уже который год "сносят". История первой жительницы минской Осмоловки и ее семьи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика