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Отечественных лекарств в Беларуси станет больше
19.06.2017 16:44 — Новости Общества | БДГ
Белорусские производители будут превалировать на местном рынке лекарственных средств уже к 2020 году. При этом в Минздраве настаивают на высоком качестве белорусских лекарств и отмечают их низкую стоимость.
Как рассказал заместитель директора Департамента фармацевтической промышленности - начальник управления экономики и маркетинга Министерства здравоохранения Беларуси Виктор Шеин сегодня во время круглого стола в пресс-центре
«Эффект от их применения настольно высок, что мы не требуем от своей промышленности создать полную копию», - отметил он. Чиновник также рассказал, что белорусские лекарства при аналогичном содержании активного вещества значительно дешевле, чем импортные: препараты, производимые в Беларуси, продаются дешевле импортных аналогов с разницей в цене от 3 до 28 раз. Порядка 37% отечественных лекарств стоят в пределах 1 доллара, до пяти долларов стоят 85% лекарственных средств местного производства.
На круглом столе также прозвучала информация о том, что импортные лекарства в Беларуси в последнее время падают в цене. Как сообщил директор ООО «Искамед» Сергей Шакутин, цены на импортные лекарства снижаются, потому что укрепляется белорусский рубль. Начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Людмила Реутская констатировала, что цены в валюте на лекарства не повышаются с 2015 года.
Однако Минздрав хочет, чтобы среди граждан страны более популярными были белорусские, а не импортные лекарства. в ведомстве полагают, что существует необходимость усиления маркетинговой деятельности отечественными производителями лекарств и продвижения препаратов среди врачебного состава и населения.
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Белорусские производители будут превалировать на местном рынке лекарственных средств уже к 2020 году. При этом в Минздраве настаивают на высоком качестве...
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