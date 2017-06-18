Отечественных лекарств в Беларуси станет больше

Белорусские производители будут превалировать на местном рынке лекарственных средств уже к 2020 году. При этом в Минздраве настаивают на высоком качестве белорусских лекарств и отмечают их низкую стоимость.

Как рассказал заместитель директора Департамента фармацевтической промышленности - начальник управления экономики и маркетинга Министерства здравоохранения Беларуси Виктор Шеин сегодня во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА , к 2020 году финансовая доля белорусских лекарственных средств на внутреннем рынке должна составить 55%. на долю импорта оставят остальные 45%. При этом Минздрав не планирует заниматься тотальным импортозамещением, так как существуют транснациональные компании с высокой научной базой,разрабатывающие позиции, которые белорусские производители лекарств в перспективе не будут осваивать.

«Эффект от их применения настольно высок, что мы не требуем от своей промышленности создать полную копию», - отметил он. Чиновник также рассказал, что белорусские лекарства при аналогичном содержании активного вещества значительно дешевле, чем импортные: препараты, производимые в Беларуси, продаются дешевле импортных аналогов с разницей в цене от 3 до 28 раз. Порядка 37% отечественных лекарств стоят в пределах 1 доллара, до пяти долларов стоят 85% лекарственных средств местного производства.

На круглом столе также прозвучала информация о том, что импортные лекарства в Беларуси в последнее время падают в цене. Как сообщил директор ООО «Искамед» Сергей Шакутин, цены на импортные лекарства снижаются, потому что укрепляется белорусский рубль. Начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Людмила Реутская констатировала, что цены в валюте на лекарства не повышаются с 2015 года.

Однако Минздрав хочет, чтобы среди граждан страны более популярными были белорусские, а не импортные лекарства. в ведомстве полагают, что существует необходимость усиления маркетинговой деятельности отечественными производителями лекарств и продвижения препаратов среди врачебного состава и населения.