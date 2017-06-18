В Светлогорске неизвестный уже две недели прокалывает колеса в автомобилях с Георгиевской лентой

В Светлогорске неизвестный режет и прокалывает колеса у оставленных возле домов авто. С 5 июня в городе произошло около десяти случаев повреждения автомобилей, сообщает светлогорский сайт ranak.by.

«Интересно то, что неизвестный выбирает машины, на которых прикреплена Георгиевская лента», — уточняет оперуполномоченный ОУР Светлогорского РОВД Александр Петрушкин.

По словам оперуполномоченного, зачастую злоумышленник выбирает темное время суток. А большая часть случаев, практически 90%, зафиксированы в Молодежном микрорайоне. Под тяжелую руку неизвестного попадают как иномарки, так и российские авто. Последний случай произошел буквально вчера, 18 июня. В автомобиле прокололи все колеса.

В милиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о произошедших хулиганских случаях, сообщить об этом по номеру 102 или 8−029−608−42−02. Конфиденциальность и вознаграждение гарантируется.