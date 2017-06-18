Депутат в своем округе: темы подсказывает жизнь

Насыщенным был рабочий день 8 июня депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Л.И.Нижевич в нашем районе. Как и планировалось, Людмила Ивановна провела прием граждан в агрокомбинате «Туча», где после этого прошла встреча с трудовым коллективом данного сельхозпредприятия. Депутат ознакомила собравшихся с основными законами, принятыми Парламентом в ходе первой и второй сессий, проектами документов, находящихся на рассмотрении у парламентариев, а также разъяснила порядок их рассмотрения, внесения предложений народными избранниками по их корректировке.

Отдельное внимание было уделено проектам законов, регулирующих вопросы экономической и социальной сферы, социальных гарантий граждан, в том числе и моментам, над которыми Людмила Ивановна сейчас работает по инициативе избирателей.

В ходе встречи обсуждалась поднятая гражданами тема, касающаяся корректировки распорядка работы школьных учреждений. Она неоднозначная, особенно для сельских школ, где учатся дети в основном тружеников сельскохозяйственных организаций, график занятости которых отличается от общеустановленного. Эта специфика потребует решения вопроса сопровождения детей утром в школы и гимназии как на уровне конкретной семьи, так и на уровне исполнительной власти. Л.И.Нижевич взяла обращение на контроль для выработки согласованного с Клецким райисполкомом решения.

В тот же день парламентарий приняла участие в заседании постоянной комиссии по аграрным вопросам, продовольствию, экологии и рациональному использованию природных ресурсов, где предметно обсуждались проблемные стороны обеспечения безопасности людей в местах массового пребывания на воде, организация работы по благоустройству пляжей, расположенных на территории района, принимаемые меры ГЛХУ «Клецкий лесхоз» и иными субъектами хозяйствования по недопущению пожаров в лесах в пожароопасный период.

В Клецком районе определены только три зоны отдыха у воды: «Клецкий пруд», «Оздоровительный детский лагерь «Нача», «Лебяжий остров», где оборудованы места для купания и отдыха. Людмила Ивановна выразила надежду, что, оказавшись около других водоемов, люди будут обращать внимание на установленные информационные стенды, предупреждающие о запрете купания и административной ответственности за нарушение, и не станут подвергать себя опасности.