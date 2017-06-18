В редакцию TUT.BY обратилась читательница, которая, по ее словам, находится в отделении патологии беременности 1-й городской клинической больницы Минска. Здесь на две недели планово отключили горячую воду. «Я в шоке. Условий никаких, мыться невозможно! …И это в Минске! В такое время!» — удивляется она.



Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Заместитель главного врача по хозяйственной работе 1-й городской клинической больницы Николай Пинязик рассказал, что на прошлой неделе в больнице действительно планово отключили горячую воду.

— Это плановое отключение водоканалом на две недели, как по всему городу, как в квартирах отключают. Есть график. Каждый год летом отключается на две недели горячая вода по всей стране.

— А как в больнице обмывают новорожденных?

— Греют воду, есть пару мест, где бойлеры стоят. Остальные пока мучаются. Там такие маленькие бойлеры, как ставят в квартире. На каждого же пациента не хватит, мы не можем поставить бойлеры. Потому что электропроводка не выдержит, если в каждой палате поставить по бойлеру.

— А как же моются другие?

— Холодной водой моются.

По словам Николая Пинязика, вопрос с горячим водоснабжением решается. В этом году выделили 10 тысяч рублей на проектные работы. Если и в следующем году выделят средства на строительную часть проекта, то на чердаке поставят бойлеры, и летом 2018 года планово отключать горячую воду в больнице уже не будут.