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"Психология навынос. Моно". Как пережить курортный роман и надо ли в нем признаваться

19.06.2017 17:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Лето в разгаре, путевки на моря куплены, чемоданное настроение в воздухе. Но что делать, если судьба приготовила для вас приключение - курортный роман? Этому будет посвящен новый выпуск программы "Психология навынос. Моно" с психологом Павлом Зыгмантовичем.


Фото с сайта https://pixabay.com

Почему курортные романы завязываются так легко, почему люди изменяют, надо ли рассказывать "домашним", если оно случится; надо ли супругам проводить отпуск отдельно, надо ли заводить романы, как правильно завершить курортный роман, как пережить это приключение, чем он опасен. Является ли курортный роман нормой с точки зрения психологии и является ли он изменой в чистом виде, может ли быть продолжение и как понять, что шанс все-таки есть. Обо всем этом вы узнаете в среду, 21 июня, в 17.00 в прямом эфире TUT.BY. Задать вопрос специалисту можно, отправив его заранее на электронный адрес air@tutby.com с пометкой "Павлу Зыгмантовичу" в теме письма. 

Присоединяйтесь к эфиру!

 
 
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Почему курортные романы завязываются так легко, почему люди изменяют, надо ли рассказывать "домашним", если оно случится; надо ли супругам проводить отпуск...

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