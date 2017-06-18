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Крановщик в Пинске мог выпасть из кабины крана из-за удара током

19.06.2017 17:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Пинские следователи проводят проверку по факту травмирования машиниста башенного крана, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.


Фото: 112.by

Несчастный случай произошел 17 июня около 9.00. 55-летний машинист во время подъема в кабину сорвался с металлической лестницы на уровне второй переходной площадки внутри конструкции. В результате падения с высоты около 5,6 метра на первую переходную площадку он получил политравму и рану головы.

Пострадавший госпитализирован в Пинскую центральную больницу. Сейчас он находится в сознании. Степень тяжести полученных телесных повреждения будет установлена в рамках судебно-медицинской экспертизы.

Причины произошедшего на данный момент устанавливаются.

«В ходе осмотра было установлено, что поверхности конструкции влажные ввиду выпавших осадков, также проводится исследование технического состояния башенного крана. Со слов пострадавшего, он почувствовал недомогание, вследствие воздействия электрического тока при касании провода», — сообщила Марина Дранькова.

 
 
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