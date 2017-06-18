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В газовом баллоне машины мужчины перевозили почти 40 кг гашиша

19.06.2017 17:42 — Новости Общества | Tut.by  
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На прошлой неделе в Мостовском районе были задержаны два предполагаемых поставщика марокканского гашиша. В топливном газовом баллоне машины были спрятаны 39,7 кг товара. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД.


Фото: пресс-служба МВД

Милиция совместно с сотрудниками таможенного и пограничного комитетов задержала двух мужчин — 29-летнего жителя Барановичей и 45-летнего жителя Слуцка (ранее судимого за кражу). У них в машине нашли 39,7 кг гашиша.

Известно, что один из фигурантов был лишен водительских прав. Поэтому для доставки товара из-за границы он привлек свою подругу.

— В целях конспирации женщина как нельзя кстати подходила на уготованную роль: кто может в чем-то заподозрить вдову, мать двоих малолетних детей? Сама молодая мама не подозревала, какую помощь оказывает возлюбленному. Известно, что в одной из стран Западной Европы наркодельцы-циники, якобы заботясь о ее детях, отправили женщину в магазин за покупками. За это время «Опель», которым она управляла, был переоборудован заправленным топливным газовым баллоном, уже наполненным пакетами с гашишем, — рассказали в МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Санкция статьи — от 8 до 15 лет лишения свободы.

По словам сотрудников белорусского наркоконтроля, с начала 2017 года на территории республики зафиксировано увеличение случаев обнаружения и изъятия партий гашиша (16 из 22 перекрытых в этом году каналов).

Согласно данным международных организаций, примерно 40% гашиша в мире производят именно в Марокко. Зелье оптом идет из Европы через Беларусь в Россию. Затем некоторая часть более мелкими партиями из Москвы возвращается к наркопотребителям нашей страны.

 
 
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На прошлой неделе в Мостовском районе были задержаны два предполагаемых поставщика марокканского гашиша.

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