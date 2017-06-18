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Убивали скот и продавали мясо частникам. Руководству могилевского хозяйства вынесли приговор
19.06.2017 17:33 — Новости Общества | Tut.by
Бывших директора и главного зоотехника ОАО «Борок-агро» признали виновными в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном в особо крупном размере, и служебном подлоге. Экс-руководителей приговорили к 6 и 5 годам колонии соответственно, сообщили в
Руководителя животноводческого хозяйства по подозрению в крупном хищении
Полученное мясо осужденные продавали физическим лицам и скупщикам-нелегалам. Пропажу скота они умело скрывали, внося в отчетные документы ложные сведения о поголовье крупного рогатого скота, его живой массе и приросте.
Нанесенный хозяйству ущерб оценили в 71,798 тыс. рублей.
Экс-руководителя сельскохозяйственного предприятия суд приговорил к 6 годам колонии усиленного режима, бывшего главного зоотехника — к 5 годам колонии общего режима. Имущество обоих решено конфисковать, осужденные не имеют право 3 года занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей и совершением юридически значимых действий.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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Осужденные на протяжении более трех лет отправляли на убой скот, который продавали в обход закона, а деньги забирали себе.
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