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"Это был его первый прыжок, он давно о нем мечтал". Знакомые погибшего джампера о ЧП в Соснах

19.06.2017 17:48 — Новости Общества | Tut.by  
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В Соснах под Минском во время прыжка с трубы котельной погиб 27-летний житель Солигорска. Евгений в воскресенье приехал в Минск, чтобы осуществить давнюю мечту: прыгнуть с высоты. По неподтвержденной информации друзей молодого человека, не сработала страховка.


Фото: прислано очевидцем

— Женька не профессионал, это был его первый прыжок. Девушка подарила ему сертификат, а вчера они вместе поехали в Минск, — рассказывает TUT.BY Илона, знакомая погибшего молодого человека. — Она была очевидцем всего, можете представить, в каком она состоянии.

Напомним, в воскресенье, 18 июня, около 16 часов в поселке Сосны роупджампер упал на землю на глазах у очевидцев. Тут же на место ЧП приехала скорая, милиция, следователи. 105-метровая башня, с которой прыгал Евгений, находится на территории завода «Радиан». Прыжки начались в 13.00, а уже в 16.30 сюда приехала бригада скорой медицинской помощи. После ЧП к башне никого не подпускают. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 144 УК «Причинение смерти по неосторожности». Индивидуальный предприниматель, который организовывал прыжки, задержан. Снаряжение изъято.

Друзья Евгения вспоминают: парень давно мечтал прыгнуть с высоты, говорил об этом не раз.

— По слухам, не сработала страховка, — уточняют друзья Евгения.

— Согласно полученной следствием информации, индивидуальный предприниматель (организатор прыжков. — Прим. TUT.BY) имеет разрешение на вид деятельности «прочие строительные работы, требующие специальных профессий». Проще говоря — на промышленный альпинизм. Труба котельной им арендуется с прошлого года. С февраля 2016 г. он организовывал подобные экстремальные развлечения. Для того чтобы осуществить прыжок, необходимо было связаться с ним и приобрести сертификат. В данном случае покупка произведена через группу в социальной сети, — заявила Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета.

Жене было всего 27 лет, он работал мастером по ремонту холодильников.

— Это был очень хороший человек. Такие, как он, — просто редкость. Отзывчивый, дружелюбный, очень добрый, — рассказывают друзья Евгения.

Евгения похоронят 20 июня.

 
Теги: Минск
 
 
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27-летний житель Солигорска Евгений в воскресенье приехал в Минск, чтобы осуществить давнюю мечту: прыгнуть с высоты. По неподтвержденной информации, страховка не...

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