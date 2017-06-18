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"Это был его первый прыжок, он давно о нем мечтал". Знакомые погибшего джампера о ЧП в Соснах
19.06.2017 17:48 — Новости Общества | Tut.by
В Соснах под Минском во время
— Женька не профессионал, это был его первый прыжок. Девушка подарила ему сертификат, а вчера они вместе поехали в Минск, — рассказывает TUT.BY Илона, знакомая погибшего молодого человека. — Она была очевидцем всего, можете представить, в каком она состоянии.
Напомним, в воскресенье, 18 июня, около 16 часов в поселке Сосны
Друзья Евгения вспоминают: парень давно мечтал прыгнуть с высоты, говорил об этом не раз.
— По слухам, не сработала страховка, — уточняют друзья Евгения.
— Согласно полученной следствием информации, индивидуальный предприниматель (организатор прыжков. — Прим. TUT.BY) имеет разрешение на вид деятельности «прочие строительные работы, требующие специальных профессий». Проще говоря — на промышленный альпинизм. Труба котельной им арендуется с прошлого года. С февраля 2016 г. он организовывал подобные экстремальные развлечения. Для того чтобы осуществить прыжок, необходимо было связаться с ним и приобрести сертификат. В данном случае покупка произведена через группу в социальной сети, — заявила Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета.
Жене было всего 27 лет, он работал мастером по ремонту холодильников.
— Это был очень хороший человек. Такие, как он, — просто редкость. Отзывчивый, дружелюбный, очень добрый, — рассказывают друзья Евгения.
Евгения похоронят 20 июня.
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27-летний житель Солигорска Евгений в воскресенье приехал в Минск, чтобы осуществить давнюю мечту: прыгнуть с высоты. По неподтвержденной информации, страховка не...
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