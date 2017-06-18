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Молодой байкер погиб после столкновения с дорожным знаком в Дятлово

19.06.2017 18:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июн — Sputnik. Молодой мотоциклист разбился насмерть, врезавшись в дорожный знак в Дятлово, сообщили в Госавтоинспекции Гродненской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на минувших выходных в районном центре. По информации ГАИ, байкер выехал на встречную полосу, и, чтобы не врезаться в легковой автомобиль, мотоциклист резко затормозил. В результате он потерял управление — байк занесло на бордюрный камень, и парень упал. Проскользив по асфальту несколько метров, мотоциклист ударился головой о стойку дорожного знака. Он был госпитализирован, спустя шесть часов в реанимации он скончался.

Напомним, за последние несколько суток это не первое смертельное ДТП с участием байкеров. Так, 17 июня 30-летний мужчина на мотоцикле, потеряв управление, врезался в бетонный забор завода "Полимир". На следующий день он умер.  

 
Теги: Минск
 
 
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Мотоциклист на Kawasaki выехал на "встречку". Чтобы избежать аварии, байкер начал тормозить и потерял управление.

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