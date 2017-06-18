Под Минском сотрудники наркоконтроля при силовой поддержке ОМОН задержали 20-летнего парня, который пытался сделать закладку. При нем обнаружили 1 кг особо опасного альфа-PVP и 600 «марок», пропитанных психотропом. С этого началась серия задержаний в областях, сообщает УВД Миноблисполкома.





В лесу при попытке оставить закладку был задержан 20-летний житель Гродно. Предполагают, что он работал курьером в крупном интернет-магазине по продаже психотропов.

«Дальнейшая оперативная разработка вывела милиционеров на других наркосбытчиков, связанных с работой незаконной интернет-площадки. Всего в течение недели в различных областях республики было задержано 6 дилеров во время оборудования тайников», — рассказал официальный представитель УВД Александр Марченко.

В отношении всех подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Санкция статьи — от 8 до 15 лет лишения свободы.