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Задержав 20-летнего парня с 1 кг психотропов и 600 "марками", наркоконтроль вышел еще на 5 дилеров
19.06.2017 18:52 — Новости Общества | Tut.by
Под Минском сотрудники наркоконтроля при силовой поддержке ОМОН задержали 20-летнего парня, который пытался сделать закладку. При нем обнаружили 1 кг особо опасного альфа-PVP и 600 «марок», пропитанных психотропом. С этого началась серия задержаний в областях,
В лесу при попытке оставить закладку был задержан 20-летний житель Гродно. Предполагают, что он работал курьером в крупном интернет-магазине по продаже психотропов.
«Дальнейшая оперативная разработка вывела милиционеров на других наркосбытчиков, связанных с работой незаконной интернет-площадки. Всего в течение недели в различных областях республики было задержано 6 дилеров во время оборудования тайников», — рассказал официальный представитель УВД Александр Марченко.
В отношении всех подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Санкция статьи — от 8 до 15 лет лишения свободы.
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С этого началась серия задержаний в областях - еще шесть человек.
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