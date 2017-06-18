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Трагедия на реке Ятель: утонувшего выпускника нашли за несколько минут

19.06.2017 19:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июн — Sputnik. Тело 17-летнего подростка, утонувшего в реке Ятель (Столинский район), спасатели нашли в пяти метрах от берега за несколько минут, сообщает портал "Медиа-Полесье".

Трагедия на реке Ятель: утонувшего выпускника нашли за несколько минут
© Pixabay
Двухлетний мальчик утонул в пруду под Молодечно

Несчастный случай произошел в минувшее воскресенье, 18 июня, вечером. Компания молодых людей отдыхала на берегу реки недалеко от деревни Ямное. Ближе к вечеру друзья разошлись, остались лишь погибший юноша и его девушка. Пара решила искупаться. Молодой человек, несмотря на то, что не умел плавать, зашел в воду. По информации СМИ, подросток мог соскользнуть в одну из ям — дно реки илистое и неровное. Тело было обнаружено в пяти метрах от берега, водолазы подняли труп на из воды через семь минут.

В настоящее время проводятся экспертизы, которые установят, находились ли подростки в состоянии алкогольного опьянения.

К слову, это второй смертельный случай на воде в Столинском районе. В начале июня в реке Мостава утонул 58-летний рыбак. 

 
Теги: Минск
 
 
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Подросток недавно закончил школу и отдыхал с компанией друзей на природе. Погибший решил искупаться, не умея при этом плавать.

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