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Трагедия на реке Ятель: утонувшего выпускника нашли за несколько минут
19.06.2017 19:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июн — Sputnik. Тело 17-летнего подростка, утонувшего в реке Ятель (Столинский район), спасатели нашли в пяти метрах от берега за несколько минут, сообщает портал
Несчастный случай произошел в минувшее воскресенье, 18 июня, вечером. Компания молодых людей отдыхала на берегу реки недалеко от деревни Ямное. Ближе к вечеру друзья разошлись, остались лишь погибший юноша и его девушка. Пара решила искупаться. Молодой человек, несмотря на то, что не умел плавать, зашел в воду. По информации СМИ, подросток мог соскользнуть в одну из ям — дно реки илистое и неровное. Тело было обнаружено в пяти метрах от берега, водолазы подняли труп на из воды через семь минут.
В настоящее время проводятся экспертизы, которые установят, находились ли подростки в состоянии алкогольного опьянения.
К слову, это второй смертельный случай на воде в Столинском районе. В начале июня в реке Мостава утонул 58-летний рыбак.
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Подросток недавно закончил школу и отдыхал с компанией друзей на природе. Погибший решил искупаться, не умея при этом плавать.
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