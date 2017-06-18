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Пожары в Португалии: Лукашенко выразил соболезнования

19.06.2017 19:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июн – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования своему португальскому коллеге Марсело Ребело ди Созе, а также всему народу Португалии и близким погибших при лесных пожарах в этой стране, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе главы государства.

Пожары в Португалии: Лукашенко выразил соболезнования
© RUPTLY.
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"Скорбим по всем, кто лишился жизни. Солидарны с теми, кто сражается с результатами этого страшного стихийного бедствия", – говорится в телеграмме.

Число погибших в результате пожаров в стране в понедельник возросло до 62, еще около 60 человек получили ранения.

Причиной мощнейшего пожара в муниципалитетах Педроган-Грандистала ударившая в дерево молния. Из-за жары и сухой бури огонь быстро распространился по лесному массиву, а также перекинулся на населенные пункты, расположенные в этой гористой местности.

Франция, Италия и Испания направили в Португалию семь пожарных самолетов, для оказания помощи туда были также переброшены более 100 испанских пожарных, предоставлены спутниковые данные об охваченной огнем территории.

 
Теги: Минск
 
 
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Число погибших в результате пожаров в стране в понедельник возросло до 62, еще около 60 человек получили ранения.

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