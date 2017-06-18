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Беларусь и ООН договорились сотрудничать в сфере продовольствия

19.06.2017 20:42 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Беларусь вместе с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН будет проводить исследования в области повышения качества продуктов питания, заявил председатель Национальной академии наук Владимир Гусаков на международном форуме, где ученые со всего мира обсуждают устойчивое производство продуктов при глобальном изменении климата, передает телеканал «МИР 24».

По словам Гусакова, белорусские исследователи готовы организовать семинары по детскому и школьному питанию, а также помочь в реализации проектов по обеспечению безопасности и доступности продовольствия. В этом вопросе у Беларуси есть хороший опыт.

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В частности, белорусские специалисты готовы организовать семинары по детскому и школьному питанию.

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