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ТВ: лицензии у организатора прыжков в Соснах не было

19.06.2017 21:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июн — Sputnik. Никакой лицензии у организатора роупджампинга в Соснах не было, сообщили в понедельник в эфире телеканала ОНТ.

ТВ: лицензии у организатора прыжков в Соснах не было
© Sputnik / Виктор Толочко
Жители поселка Сосны о смерти роупджампера: молодежи заняться нечем

Роупджампинг — экстремальный вид спорта, предусматривающий прыжки с тросами с высоких зданий или мостов. Один из таких прыжков в воскресенье закончился трагедией: в поселке Сосны погиб 27-летний минчанин.

Сразу после инцидента многие в соцсетях заявили о том, что у организатора роупджампинга была лицензия и он был зарегистрирован как ИП. Однако, по данным следователей, никаких лицензий у бизнесмена не было, а предпринимателем он был зарегистрирован по оказанию специальных строительных работ (промышленный альпинизм).

По информации СМИ, в белорусском законодательстве в принципе нет понятия "роупджампинг", то есть подобное развлечение в Беларуси — вне закона. Также по ТВ заверили, что сейчас "в тень" ушли те, кто оказывал подобные услуги в стране.

В отношении организатора смертельного прыжка в Соснах сейчас возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Согласно УК Беларуси, по данной статье возможно наказание исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

 
Теги: Минск
 
 
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В принципе роупджампинг в Беларуси находится вне закона – такого термина попросту нет в законодательстве.

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