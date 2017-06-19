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ТВ: лицензии у организатора прыжков в Соснах не было
19.06.2017 21:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июн — Sputnik. Никакой лицензии у организатора роупджампинга в Соснах не было, сообщили в понедельник в эфире телеканала ОНТ.
© Sputnik / Виктор Толочко
Роупджампинг — экстремальный вид спорта, предусматривающий прыжки с тросами с высоких зданий или мостов. Один из таких прыжков в воскресенье закончился трагедией: в поселке Сосны погиб 27-летний минчанин.
Сразу после инцидента многие в соцсетях заявили о том, что у организатора роупджампинга была лицензия и он был зарегистрирован как ИП. Однако, по данным следователей, никаких лицензий у бизнесмена не было, а предпринимателем он был зарегистрирован по оказанию специальных строительных работ (промышленный альпинизм).
По информации СМИ, в белорусском законодательстве в принципе нет понятия "роупджампинг", то есть подобное развлечение в Беларуси — вне закона. Также по ТВ заверили, что сейчас "в тень" ушли те, кто оказывал подобные услуги в стране.
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В принципе роупджампинг в Беларуси находится вне закона – такого термина попросту нет в законодательстве.
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