ТВ: лицензии у организатора прыжков в Соснах не было

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Никакой лицензии у организатора роупджампинга в Соснах не было, сообщили в понедельник в эфире телеканала ОНТ.



© Sputnik / Виктор Толочко Жители поселка Сосны о смерти роупджампера: молодежи заняться нечем

Роупджампинг — экстремальный вид спорта, предусматривающий прыжки с тросами с высоких зданий или мостов. Один из таких прыжков в воскресенье закончился трагедией: в поселке Сосны погиб 27-летний минчанин.

Сразу после инцидента многие в соцсетях заявили о том, что у организатора роупджампинга была лицензия и он был зарегистрирован как ИП. Однако, по данным следователей, никаких лицензий у бизнесмена не было, а предпринимателем он был зарегистрирован по оказанию специальных строительных работ (промышленный альпинизм).

По информации СМИ, в белорусском законодательстве в принципе нет понятия "роупджампинг", то есть подобное развлечение в Беларуси — вне закона. Также по ТВ заверили, что сейчас "в тень" ушли те, кто оказывал подобные услуги в стране.

В отношении организатора смертельного прыжка в Соснах сейчас возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" . Согласно УК Беларуси, по данной статье возможно наказание исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.