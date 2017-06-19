|
Подробности разбойного нападения в Слуцке: задержанным грозит до 15 лет
19.06.2017 20:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июн — Sputnik. Оперативники Слуцкого РОВД задержали троих жителей Бобруйска в момент совершения разбойного нападения, молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.
© Фото: УСК по Минской области
Инцидент произошел в субботу, 17 июня. Трое 18-летних жителей Бобруйска приехали в Слуцк под видом продавцов алкоголя — ранее в интернете они нашли покупателя крупной партии спиртного (500 литров российской водки "Белая береза"). Согласно плану злоумышленников, при встрече они должны были завладеть деньгами, предназначенными для приобретения алкоголя. При встрече с покупателем его пригласили в микроавтобус, толкнули внутрь и, угрожая оружием, стали требовать деньги.
"Но буквально через несколько секунд, в результате стремительного силового захвата сотрудников ОМОН УВД Минского облисполкома, злоумышленники были задержаны. Парни были немало обескуражены столь быстро изменившейся не в их пользу ситуацией", — рассказали в областном УВД.
Собеседники агентства отметили, что в отношении бобруйчан проводились оперативные мероприятия. Так, накануне слуцким правоохранителям поступила информация о том, что группа молодых людей ищет покупателей на партию водки "Белая береза", привезенной в Беларусь нелегально. Поначалу милиционеры на самом деле считали, что имеют дело с поставщиками контрафактного алкоголя.
"В ходе общения с продавцами "Белой березы" возникли определенные подозрения. Исходя из анализа всех нюансов и особенностей якобы планируемой сделки, появились сомнения в правдоподобности их намерений насчет продажи алкоголя", — рассказал первый заместитель начальника Слуцкого РОВД Александр Шаровар.
Он отметил, что в подобных случаях рассчитываются все варианты развития событий.
В результате задержания никто не пострадал. У молодых людей изъяли пистолет, схожий с огнестрельным оружием "Пистолет Макарова", нож, взятый в аренду микроавтобус "Фиат — Дукато", сверток с веществом растительного происхождения, денежные средства.
В настоящее время действия задержанных квалифицированы как разбойное нападение, совершенное группой лиц, с целью завладения имуществом (ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Им грозит лишение свободы на срок от шести до 15 лет с конфискацией имущества.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трое парней заранее обсудили план нападения и тщательно к нему подготовились. Всем подозреваемым по 18 лет.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии