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Зачем Беларуси АЭС, торговля почками и первая жительница Осмоловки - интересное за вчера

20.06.2017 07:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Ну что, погрелись? Да и хватит: атмосферный фронт с Балтики уже завтра принесет в нашу страну более прохладный воздух, кратковременные дожди и порывистый ветер. Так что снова доставайте пуховики теплую одежду и зонты.


ВАЖНОЕ

Вице-премьер Владимир Семашко объяснил, зачем Беларуси АЭС и перестанет ли наша энергетика наконец зависеть от России. Оказывается, пока наша страна находится в критической красной зоне зависимости от российского газа, на нем завязаны около 95% объектов энергосистемы страны. Строительство АЭС поможет исправить ситуацию и перейти в безопасную зеленую зону.

БСБ Банк нашел стратегического партнера по обслуживанию физлиц. Вот здесь рассказываем, куда идти, чтобы перевести счета.

Из перечня безрецептурных лекарств уходит норма отпуска. В течение пяти лет в одни руки отпускались не более двух упаковок лекарственного средства, а сейчас в Минздраве решили, что эта норма неэффективная и неоправданная — и останется она только для двух позиций. Смотрите, каких.

Посол Украины в Беларуси призвал белорусские власти к большей открытости в связи с готовящимися военными учениями «Запад-2017» Беларуси и России. «Если в Литве и Польше проходят учения НАТО, они четко декларируют свой замысел: не допустить российской агрессии в Сувалкском коридоре. Задекларирован ли замысел учений „Запад-2017“? Нет, сейчас нет».

А в Лондоне произошел очередной — уже четвертый за последнее время — теракт: возле мечети фургон наехал на людей, есть погибшие.


ПОПУЛЯРНОЕ

В воскресенье в поселке Сосны в результате прыжка с площадки трубы котельной, расположенной на высоте 70 метров, погиб 27-летний парень. Мы выяснили: он не был профессиональным роупджампером — на прыжок пришел по подарочному сертификату.

Фантастический рассказ о том, как белорусы продавали свои почки ради отдыха в Египте или скутера. В МВД говорят странное: «Что характерно, никто из них не являлся нищим. Они все были молодые люди, до 25 лет. Один из них был индивидуальным предпринимателем. Второй парень имел в собственности две квартиры, третий парень тоже из приличной семьи».

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вот вам очередной прекрасный текст спецпроекта «День города»: в нем мы рассказываем о том, что делает Минск именно таким, какой он есть. Большой город невозможно представить без заводов, а заводы — без столовых. В этот раз пообщались с поварами заводских столовых, узнали об их работе в эпоху фастфуда и о том, чем им дорог Минск. «Город очень сильно изменился… и молодежь сейчас интереснее. Раньше больше деревни в нас было, теперь-то городские все!», — вспоминает одна из героинь.


А в новой части проекта «100 лет инноваций» вспоминаем, как появились социальные сети и Большой адронный коллайдер.

Вот здесь — чудесная история первой жительницы минской Осмоловки и ее семьи. На днях Зое Константиновне исполнилось 83. Ее внук Тёма — четвертое поколение семьи, которое растет в этой квартире. Показываем вам обычный день в необычной квартире, хозяйка которой живет в Осмоловке дольше всех. «Мне грустно, но я ведь понимаю, что наши дома находятся в аварийном состоянии. Технический износ перегородок — 60 лет, а мы здесь уже почти 70. В любой момент все может рухнуть», — говорит женщина.


Первый международный фестиваль видеоблогеров Vidak собрал в Минске звезд YouTube и тысячи их несовершеннолетних поклонников. За селфи с кумиром юноши и девушки стояли около часа — они и рассказали съемочной группе TUT.BY, за что любят Влада Бумагу и Диму Ермузевича. А рекламист Юлия Ляшкевич весь день наблюдала за хедлайнерами мероприятия и их публикой, и после описала свои мысли о новом поколении, которое готово стоять час в очереди, чтобы получить автограф известного видеоблогера.

Все новости понедельника, 19 июня

Кстати. У вас какие планы на лето? Не представляете себе его без вылазки на крупный фестиваль, нескольких ночей в палатке под открытым небом и поврежденных барабанных перепонок — тогда для вас вот этот гид по главным событиям лета в странах ближнего зарубежья, куда можно попасть без особых проблем без визы. Хорошего отдыха!

Ваша редакция

Сейчас рано утром в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Минск
 
 
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Доброе утро! Ну что, погрелись? Да и хватит: атмосферный фронт с Балтики уже завтра принесет в нашу страну более прохладный воздух, кратковременные дожди и...

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