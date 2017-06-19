Бизнес на улитках будет делать предприниматель в Россонском районе

Новый вид предпринимательства зарегистрировали в Россонском районе — заготовка виноградного моллюска.

Местный житель обратился с инициативой выставить на торги право заниматься таким видом заготовительной деятельности. Интерес к ней проявили и представители Гродненщины, но в итоге аукцион выиграл россонский предприниматель, сообщила начальник отдела экономики райисполкома Светлана Шубанова.

В здешних краях разведением виноградной улитки занимались с давних пор — блюда из моллюсков подавалик столу помещиков. А сегодня деликатес пользуется спросом у гостей агроэкоусадеб.

Популяция улитки не такая уж большая: без ущерба ежегодно можно заготавливать чуть более 700 кг. Тем не менее предприниматель посчитал сбор моллюсков выгодным делом. Беларусь поставляет улиток во Францию, Италию и Испанию, и за последние 5 лет заработала на этом около 4 млн долларов.

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