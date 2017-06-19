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В Полоцке водолазы трое суток ищут 10-летнего мальчика, пропавшего на Западной Двине
20.06.2017 07:13 — Новости Общества | Tut.by
В Полоцке с вечера пятницы, 16 июня, ищут 10-летнего мальчика, который, предположительно, утонул в реке,
Около шести часов вечера 16 июня ребенок ловил рыбу удочкой на берегу Западной Двины в микрорайоне Аэропорт. Есть вероятность, что школьник зашел в воду, чтобы распутать леску, и его подхватило течением.
Водолазы ОСВОДа начали искать мальчика в тот же вечер, когда он пропал. Участок реки обследовали, но ребенка обнаружить не удалось. Поиск продолжается.
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Есть вероятность, что школьник зашел в воду, чтобы распутать леску, и его подхватило течением.
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