В Полоцке водолазы трое суток ищут 10-летнего мальчика, пропавшего на Западной Двине

В Полоцке с вечера пятницы, 16 июня, ищут 10-летнего мальчика, который, предположительно, утонул в реке, сообщает группа «МЧС Витебск» во ВКонтакте.

Около шести часов вечера 16 июня ребенок ловил рыбу удочкой на берегу Западной Двины в микрорайоне Аэропорт. Есть вероятность, что школьник зашел в воду, чтобы распутать леску, и его подхватило течением.

Водолазы ОСВОДа начали искать мальчика в тот же вечер, когда он пропал. Участок реки обследовали, но ребенка обнаружить не удалось. Поиск продолжается.