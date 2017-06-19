В крупных минских больницах модернизируют приемные покои. Что изменится для пациентов?

В ближайшие два-три года в Минске модернизируют приемные покои в крупных больницах. В БСМП это сделают уже в 2017-м. Что кардинально поменяется и как модернизация повлияет на обслуживание людей, TUT.BY рассказал зампред Мингорисполкома Игорь Юркевич.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Зачем нужна модернизация?

Сейчас на приемные покои приходится 60% всех обращений пациентов и на их базе все чаще делают диагностику.

Модернизация приемных покоев нужна в первую очередь для того, чтобы повысить качество и оперативность медуслуг. Чтобы понять суть проблемы, смоделируем следующую ситуацию.

Например, человек попадает в больницу вечером в пятницу. Поскольку в приемном отделении он может находится максимум два часа, ему делают экстренные обследования и определяют в стационар. Дежурные врачи назначают ему обследования, которые можно сделать в отсроченном режиме, и он ждет несколько дней. Например, того же МРТ или КТ. После исследований оказывается, что человек может лечиться дома. В итоге и пациент тратит свое время в больнице, и государство платит за содержание койко-места. Выгоды нет ни для кого.

Модернизация приемных покоев поможет избежать в том числе похожих ситуаций.

Как изменится работа приемных покоев?

Из приемных покоев сделают приемно-диагностические отделения, где человек сможет находится от часа до суток, в зависимости от своего состояния. За это время ему проведут все нужные исследования. В приемных покоях оборудуют палаты наблюдения и закупят необходимое медоборудование.

«Человек получит обследование, и станет понятно, нуждается ли он в госпитализации. В приемно-диагностическом отделении пациент будет под постоянным наблюдением в любой день и время суток», — добавляет Юркевич.

Кроме того, в модернизированных приемных покоях пациентов распределят по степени тяжести. Для этого выделят специальные зоны: красную (анестезиолого-реанимационный блок), желтую (для пациентов средней степени тяжести) и зеленую (для пациентов в стабильном состоянии). В составе желтой зоны также предусмотрена и оранжевая — для пациентов в алкогольном опьянении.

Какой будет эффект от модернизации?

Игорь Юркевич говорит, что похожим образом работа приемных отделений построена в Европе. Наши же специалисты учитывали как европейский, так и опыт соседних стран. В Минске модернизация поможет достичь следующих результатов:

— сократится время обследования пациента и время его нахождения в стационаре;

— уменьшится непрофильная госпитализация на специализированные койки. Да и в общем, использование коечного фонта станет более эффективным в принципе;

— при сокращении числа проведенных койко-дней в стационаре на 15% будет заметным и экономический эффект. Учитывая, что за год в БСМП пролечивается 35 тысяч человек, то экономия составит 5,46 миллиона рублей или более 2,2 млн долларов.

«Но главная задача модернизации — ускорить обследование пациента, что позволит оперативнее оказывать медпомощь. Уровень развития технологий диктует необходимость максимального обследования с первых часов, ведь иногда от этого зависит жизнь пациента», — поясняет замглавы Минска.

Модернизация приемного покоя в минской больнице скорой помощи на Корженевского должна закончиться уже в этом году, в шестой на Уральской и в десятой на Уборевича — в 2018-м, в пятой на Филатова — в 2019-м вместе с новым неврологическим корпусом.