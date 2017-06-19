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В Речице четверо мужчин избили парня, вывезли его в лес и оставили там привязанным к дереву

20.06.2017 07:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Днем 17 июня 23-летний речичанин находился в гостях у своей знакомой в квартире многоэтажки на улице Достоевского, как вдруг в помещение ворвались четверо мужчин, пишет «Дняпровец».

После угроз и оскорблений трое из них принялись жестоко избивать молодого человека. Инициатором выступал 47-летний житель Речицы. После истязаний компания вывела парня на улицу и, затолкав в авто, вывезла в лес. Там его продолжили избивать, а затем веревкой привязали к дереву.

Детали в интересах следствия пока не разглашаются, но вдоволь поиздевавшись над парнем, преступники ушли, оставив речичанина привязанным. Спустя некоторое время молодому человеку удалось освободиться. После всего случившегося он немедленно позвонил в милицию.

Вскоре объявленный в розыск автомобиль был остановлен оперативниками, однако к этому времени один из подозреваемых успел скрыться. Трое мужчин задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

В отношении речичан 1970, 1989, 1991 и 1998 г. р. возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

 
 
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Детали в интересах следствия пока не разглашаются, но поиздевавшись над парнем, преступники ушли, оставив его привязанным. Спустя некоторое время молодому...

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