Житель Ганцевичского района попытался обменять поддельные права на новые

28-летний житель Ганцевичского района пытался обменять поддельное водительское удостоверение на новое, сообщает пресс-служба Госкомитета судебных экспертиз.

Переданные молодым человеком права и талон вызвали подозрения у сотрудника межрайонного экзаменационного отдела ГАИ Барановичей.

«Установлено, что бланк водительского удостоверения изготовлен не предприятием, осуществляющим выпуск продукции данного вида, выполнен способом офсетной и цветной капельно-струйной печати. Талон предупреждений также является поддельным», — сообщили в пресс-службе ГКСЭ.

Со слов мужчины, данные документы он получил в Минске в 2007 году и о том, что они поддельные, даже и не догадывался.

По данному факту Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье за использование поддельных документов (ч. 1 ст. 380 УК).