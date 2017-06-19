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Житель Ганцевичского района попытался обменять поддельные права на новые

20.06.2017 07:45 — Новости Общества | Tut.by  
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28-летний житель Ганцевичского района пытался обменять поддельное водительское удостоверение на новое, сообщает пресс-служба Госкомитета судебных экспертиз.

Переданные молодым человеком права и талон вызвали подозрения у сотрудника межрайонного экзаменационного отдела ГАИ Барановичей.

«Установлено, что бланк водительского удостоверения изготовлен не предприятием, осуществляющим выпуск продукции данного вида, выполнен способом офсетной и цветной капельно-струйной печати. Талон предупреждений также является поддельным», — сообщили в пресс-службе ГКСЭ.

Со слов мужчины, данные документы он получил в Минске в 2007 году и о том, что они поддельные, даже и не догадывался.

По данному факту Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье за использование поддельных документов (ч. 1 ст. 380 УК).

 
Теги: Минск
 
 
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Со слов мужчины, данные документы он получил в Минске в 2007 году и о том, что они поддельные, даже и не догадывался.

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