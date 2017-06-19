|
Дело о поддельных техосмотрах в Витебске: установлено 28 эпизодов
20.06.2017 09:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июн — Sputnik. Витебский городской отдел Следственного комитета Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в подделке сертификатов о прохождении техосмотра автомобилей, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
Следствие установило, что житель областного центра, испытывавший недостаток в денежных средствах, получал доход, проставляя поддельные оттиски штампов техосмотра в сертификаты незнакомым людям.
"Кроме того, в период времени с августа 2015 года по декабрь 2016 года он также изготавливал разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении", — рассказала представитель УСК.
Всего следователи установили 28 эпизодов противоправной деятельности указанного лица, ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 380 Уголовного кодекса Беларуси. Фигурант дела находится под подпиской о невыезде и знакомится с материалами дела, которое позже будет передано в прокуратуру для направления в суд.
Также следователи установили некоторых водителей, использовавших поддельные документы, которые были изготовлены обвиняемым. Всего было возбуждено 11 уголовных дел, предварительное следствие по восьми из них уже завершено, водителей ждут крупные штрафы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи установили также личности некоторых водителей, которые воспользовались поддельными документами, изготовленными фигурантом дела, их ждут крупные...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии