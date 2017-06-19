Дело о поддельных техосмотрах в Витебске: установлено 28 эпизодов

МИНСК, 20 июн — Sputnik. Витебский городской отдел Следственного комитета Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в подделке сертификатов о прохождении техосмотра автомобилей, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Следствие установило, что житель областного центра, испытывавший недостаток в денежных средствах, получал доход, проставляя поддельные оттиски штампов техосмотра в сертификаты незнакомым людям.

"Кроме того, в период времени с августа 2015 года по декабрь 2016 года он также изготавливал разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении", — рассказала представитель УСК.

Всего следователи установили 28 эпизодов противоправной деятельности указанного лица, ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 380 Уголовного кодекса Беларуси. Фигурант дела находится под подпиской о невыезде и знакомится с материалами дела, которое позже будет передано в прокуратуру для направления в суд.

Также следователи установили некоторых водителей, использовавших поддельные документы, которые были изготовлены обвиняемым. Всего было возбуждено 11 уголовных дел, предварительное следствие по восьми из них уже завершено, водителей ждут крупные штрафы.