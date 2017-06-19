МИНСК, 20 июн — Sputnik. Очередь легковых автомобилей сохраняется несколько дней на белорусско-польской границе в пункте пропуска "Брест", сообщили Sputnik в Госпогранкомитете Беларуси.

Очередь на выезд "легковушек" из Бреста в Польшу образовалась еще на минувшей неделе. По сообщениям в социальных сетях, для пересечения границы водителям приходится стоять в очереди по несколько часов.

Сохраняются очереди в пункте и в будни. Так, во вторник утром ожидали выезда из Беларуси в Польшу порядка 80 автомобилей.

В других пунктах пропуска на границе с Польшей очередей нет.

Сохраняются и небольшие очереди из грузовых автомобилей на белорусско-литовской границе. Так, утром 20 июня на выезд из Беларуси стояли порядка 150 фур, на въезд в республику — около полусотни.