Освобожденный из тюрьмы в КНДР студент из США скончался на родине

МИНСК, 20 июн — Sputnik. Освобожденный из северокорейской тюрьмы американский студент Отто Уормбиер скончался вскоре после возвращения домой в США, об этом говорится в заявлении его семьи.

Уормбиер находился в коме с марта 2016 года после принятия снотворного, которое ему дали в тюрьме. Уже после возвращения домой он прошел обследования, и медики заявили, что он перенес тяжелую черепно-мозговую травму.

"К сожалению, ужасные пытки, которым подвергся наш сын от рук северокорейцев, не оставили другого возможного исхода", — отметила семья Уормбиер, добавив, что Отто умер в окружении любящих родственников.

В заявлении также говорится, что по прибытии в родной Цинциннати Уормбиер не мог говорить, видеть и воспринимать слова. Ранее сообщалось, что у 22-летнего молодого человека тяжелое поражение мозга .

По информации агентства Ренхап, Уормбиер был приговорен в КНДР к 15 годам тюрьмы за подрывную деятельность. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) после освобождения студента выпустило заявление, в котором говорилось, что Уормбиер был отпущен властями страны из "гуманитарных соображений".