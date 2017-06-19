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Освобожденный из тюрьмы в КНДР студент из США скончался на родине
20.06.2017 08:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июн — Sputnik. Освобожденный из северокорейской тюрьмы американский студент Отто Уормбиер скончался вскоре после возвращения домой в США, об этом говорится в заявлении его семьи.
Уормбиер находился в коме с марта 2016 года после принятия снотворного, которое ему дали в тюрьме. Уже после возвращения домой он прошел обследования, и медики заявили, что он перенес тяжелую черепно-мозговую травму.
"К сожалению, ужасные пытки, которым подвергся наш сын от рук северокорейцев, не оставили другого возможного исхода", — отметила семья Уормбиер, добавив, что Отто умер в окружении любящих родственников.
В заявлении также говорится, что по прибытии в родной Цинциннати Уормбиер не мог говорить, видеть и воспринимать слова. Ранее сообщалось, что у 22-летнего молодого человека
По информации агентства Ренхап, Уормбиер был приговорен в КНДР к 15 годам тюрьмы за подрывную деятельность. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) после
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Его семья заявила о том, что пытки, которым подвергся 22-летний парень в Северной Корее, не могли привести к другому исходу.
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