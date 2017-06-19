Международный день беженца: кто ищет счастья в Беларуси

МИНСК, 20 июн — Sputnik. Международный день беженца традиционно отмечается в июне, Sputnik вспомнил, кто получил статус беженца в Беларуси в последнее время.



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В 2017 году Беларусь сократила число беженцев, которых готова принять. Сокращение произошло по объективным причинам — министр внутренних дел Игорь Шуневич рассказал, что принять большее количество беженцев Беларусь не может, да и необходимости в этом нет.

Согласно решению МВД, в этом году Брестская область сможет принять 135 беженцев, Витебская — 170, Гомельская — 170, Гродненская — 95, Минская — 115, Могилевская область — 115 человек.

Афганская семья в Бресте

Статус беженца ждет семья из Афганистана. Беженцев приютили в пункте временного размещения в Бресте . Когда Фарман Шах уезжал из Афганистана, он планировал поселиться в Германии, где живут его родственники. Пришлось остаться в Беларуси, и Фарман уверен, что нашел здесь главное — тишину и спокойствие.

В распоряжении семьи — только плита и холодильник. Духовка, микроволновка и стиральная машина есть, но не работают. Одежду пятерых детей, которые учатся в школе, жене Фармана приходится стирать вручную.



© Sputnik/ Дмитрий Босак Фарман Шах из Афганистана - квалифицированный бухгалтер, два года проработал в Дубаи

"Мне нравится Беларусь. Здесь очень чистый воздух. Потому что у нас, к примеру, воздух загрязнен и сложно дышать. Да, возможно, здесь не настолько комфортная жизнь, как в Германии, но комфорт на данный момент для меня не настолько важен. Я хочу, чтобы моя семья и дети были в безопасности. Это самое важное, чего я хочу", — рассказал Фарман.

За партой и с учебником

Для беженцев организованы курсы русского языка. Бесплатные уроки по русскому языку для беженцев из Афганистана проводят в минском центре образования детей и молодежи "Эврика" . Проект реализуется на протяжении 10 лет. Сначала курсы были очень востребованы у грузин. Сегодня на бесплатные уроки приходят афганцы. Русский язык в этом центре учат 98 беженцев.



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Президент Беларуси, рассказывая о принципах отношения к беженцам, посоветовал и другим странам быть "добрее к людям".

"Очень важно же, с каким настроением и откуда едет человек. К нам приехали украинцы. Они приехали по причине, что мы разворошили их дом? Нет. Они едут к нам как к людям, которые должны им помочь. Что происходит на Ближнем Востоке? Сегодня Ирак, Сирия, Афганистан — все стерто с лица земли. И вот они хлынули. И как их приняли? Резервации, отдельные поселения. Вот в чем принципиальная разница. Поэтому надо быть внимательнее и добрее к людям", — сказал Лукашенко.

Какие документы нужны для подтверждения переселения?

Документами, подтверждающими переселение, являются:

для иностранных граждан и лиц без гражданства — вид на жительство в Республике Беларусь;

для граждан Беларуси, вернувшихся на ПМЖ в страну, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, приобретших гражданство Республики Беларусь, — паспорт гражданина Республики Беларусь со штампом о регистрации по месту жительства в Беларуси.