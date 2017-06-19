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Международный день беженца: кто ищет счастья в Беларуси
20.06.2017 07:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июн — Sputnik. Международный день беженца традиционно отмечается в июне, Sputnik вспомнил, кто получил статус беженца в Беларуси в последнее время.
© Sputnik Владимир Астапкович
В 2017 году Беларусь сократила число беженцев, которых готова принять. Сокращение произошло по объективным причинам — министр внутренних дел Игорь Шуневич рассказал, что принять большее количество беженцев Беларусь не может, да и необходимости в этом нет.
Согласно решению МВД, в этом году Брестская область сможет принять 135 беженцев, Витебская — 170, Гомельская — 170, Гродненская — 95, Минская — 115, Могилевская область — 115 человек.
Афганская семья в Бресте
Статус беженца ждет семья из Афганистана. Беженцев
В распоряжении семьи — только плита и холодильник. Духовка, микроволновка и стиральная машина есть, но не работают. Одежду пятерых детей, которые учатся в школе, жене Фармана приходится стирать вручную.
© Sputnik/ Дмитрий Босак
Фарман Шах из Афганистана - квалифицированный бухгалтер, два года проработал в Дубаи
"Мне нравится Беларусь. Здесь очень чистый воздух. Потому что у нас, к примеру, воздух загрязнен и сложно дышать. Да, возможно, здесь не настолько комфортная жизнь, как в Германии, но комфорт на данный момент для меня не настолько важен. Я хочу, чтобы моя семья и дети были в безопасности. Это самое важное, чего я хочу", — рассказал Фарман.
За партой и с учебником
Для беженцев организованы курсы русского языка. Бесплатные уроки по русскому языку для беженцев из Афганистана
© Sputnik/ Юлия Балакирева
Нахид Ахмад с удовольствием преподает русский язык афганским детям
Президент Беларуси, рассказывая о принципах отношения к беженцам, посоветовал и другим странам быть "добрее к людям".
"Очень важно же, с каким настроением и откуда едет человек. К нам приехали украинцы. Они приехали по причине, что мы разворошили их дом? Нет. Они едут к нам как к людям, которые должны им помочь. Что происходит на Ближнем Востоке? Сегодня Ирак, Сирия, Афганистан — все стерто с лица земли. И вот они хлынули. И как их приняли? Резервации, отдельные поселения. Вот в чем принципиальная разница. Поэтому надо быть внимательнее и добрее к людям", — сказал Лукашенко.
Какие документы нужны для подтверждения переселения?
Документами, подтверждающими переселение, являются:
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В 2017 году статус беженца в Беларуси смогут получить 800 человек — на четыре сотни меньше, чем в предыдущем году.
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