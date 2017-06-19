ЦТ по биологии пройдет во вторник в Беларуси

МИНСК, 20 июн — Sputnik. Централизованное тестирование по биологии напишут во вторник более 29 тысяч абитуриентов по всей Беларуси, напомнили Sputnik в Минобразования.

ЦТ — необходимый этап для поступления в высшие учебные заведения для большинства абитуриентов, от необходимости сдавать тесты освобождаются лишь победители республиканских олимпиад и некоторые другие категории граждан.

Централизованное тестирование по биологии — четвертое по популярности среди белорусов после русского языка, математики и физики. На ЦТ по предмету записались порядка 29 тысяч человек.

Начнется испытание в 11:00 по всей стране, на написание теста по биологии абитуриентам отводится два часа, заданий же в тестировании 50 — по ботанике, зоологии, анатомии, генетике и экологии.

В прошлом году на ЦТ по биологии 25 человек получили максимальный балл, а трое абитуриентов не смогли получить и одного балла.

Как узнать результаты ЦТ-2017 >>