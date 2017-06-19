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ЦТ по биологии пройдет во вторник в Беларуси

20.06.2017 07:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июн — Sputnik. Централизованное тестирование по биологии напишут во вторник более 29 тысяч абитуриентов по всей Беларуси, напомнили Sputnik в Минобразования.

ЦТ по биологии пройдет во вторник в Беларуси
© Pixabay
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ЦТ — необходимый этап для поступления в высшие учебные заведения для большинства абитуриентов, от необходимости сдавать тесты освобождаются лишь победители республиканских олимпиад и некоторые другие категории граждан.

Централизованное тестирование по биологии — четвертое по популярности среди белорусов после русского языка, математики и физики. На ЦТ по предмету записались порядка 29 тысяч человек.

Начнется испытание в 11:00 по всей стране, на написание теста по биологии абитуриентам отводится два часа, заданий же в тестировании 50 — по ботанике, зоологии, анатомии, генетике и экологии.

В прошлом году на ЦТ по биологии 25 человек получили максимальный балл, а трое абитуриентов не смогли получить и одного балла.

Как узнать результаты ЦТ-2017 >>

 
Теги: Минск
 
 
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Централизованное тестирование (ЦТ) по биологии захотели написать порядка 29 тысяч абитуриентов.

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