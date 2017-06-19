Более 100 программ для безвизовых туристов разработали в Гомельской области

Более 100 комплексных программ пребывания на пять дней для иностранных гостей, которые прилетают в Беларусь без виз, разработали предприятия туристической сферы Гомельской области, сообщил начальник управления спорта и туризма облисполкома Денис Езерский.

В туристические программы для иностранных путешественников, которые воспользуются безвизовым въездом в страну, входят трансфер из Национального аэропорта и обратно, питание и проживание, экскурсионные и развлекательные программы.

«Введение безвизового режима стимулирует турсферу формировать новые туристические продукты. На данный момент в регионе в каталоге предложений для иностранных гостей, путешествующих без виз, более 100 программ пребывания. Они предлагают туристам знакомство с историческим наследием Гомельского региона, его природными богатствами, традициями национальной культуры, обычаями и т.д. Сегодня мы видим, что увеличивается и количество новых туристических маршрутов», — констатировал Денис Езерский.

В области разработано 125 туристических маршрутов: пешеходные (42), велосипедные (18), конные (15), водные (16), автомобильные (33), один авиамаршрут. По словам начальника управления, возрастает популярность промышленного туризма. Наиболее активно привлекают туристов такие предприятия, как «Гомсельмаш», «Туровщина», Туровский молочный комбинат. Всего в области 22 предприятия располагают необходимой материально-технической базой и принимают экскурсионные группы.